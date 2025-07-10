Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro

El reto viral de ‘surfear’ en el metro, inspirado en el juego ‘Subway Surfers’, que adolescentes quisieron llevar al mundo real, para ganar seguidores, cobró la vida de otras dos menores de edad el fin de semana, en Nueva York.

Las jóvenes fueron identificadas como Zemfira Mukhtarov, de 12 años, y Ebba Morina, de 13, que, junto a un grupo de niños se habrían escapado de sus casas el viernes en la noche para practicar el “subway surfing”.

En algún momento de la madrugada, trabajadores de la estación Marcy Avenue encontraron sus cuerpos sin vida, sobre uno de los vagones del metro e informaron a las autoridades.

Al menos 23 personas han muerto por el “subway surfing” desde el 2023:

Una investigación realizada por la cadena NBC News determinó que en 2023 seis personas murieron cumpliendo el reto de surfear. En 2024, la cifra llego a los 12 y en 2025 van cinco, contando a Zemfira y Ebba.

En respuesta, las autoridades neoyorquinas han empezado a monitorear las zonas de alta incidencia con drones, evitando, que otros jóvenes practiquen el “subway surfing”.

De acuerdo con el alcalde saliente, Eric Adams, agentes han "rescatado a posibles surfeadores 52 veces, evitando más tragedias". E, incluso, hay cifras que sugieren que, al menos, 130 menores han sido interceptados cuando intentaban surfear.

Autoridades advierten que el “subway surfing” no es un reto, es un suicido:

Tras los últimos acontecimientos, Demetrius Crichlow, director del NYC Transit, lamentó lo ocurrido: "Rompe el corazón que dos chicas ya no estén con nosotros porque por alguna razón pensaron que ir a bordo del metro por encima del tren era parte de un juego aceptable".

E hizo un llamado para advertir a los jóvenes sobre los peligros de esta práctica: "Los padres de familia, maestros y amistades necesitan dejarles claro a sus seres queridos que subirse a la parte superior de un tren del metro no es 'surfear', sino una forma de suicidio. Me quedo pensando en las dos familias que ahora están en duelo y en los trabajadores del sistema de tránsito que encontraron a las niñas, todos ellos sacudidos por esa tragedia".