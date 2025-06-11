¿Presión para Maduro? Potentes aviones de Estados Unidos habrían sobrevolado la costa de Venezuela

La plataforma especializada en el seguimiento de vuelos, Flightradar24, reveló que dos aviones B-52 estadounidenses estuvieron sobrevolando Venezuela este jueves 6 de noviembre.

Estos modelos son el bombardero con mayor capacidad de combate de Estados Unidos. Boeing explica que tiene una alta tasa de disponibilidad operativa, gran capacidad de carga útil, largo alcance, persistencia y armamento nuclear.

¿Qué tan poderosos son los B-52?

Su tripulación está conformada por cinco personas: el comandante, el piloto, el operador de radar, un navegante y un oficial de guerra electrónica. Además, está equipado con armamento mixto: bombas, armas inteligentes, minas y misiles.

Al parecer, las aeronaves bombarderas estuvieron en la costa venezolana y luego volvieron al mar, en donde están desplegados los buques militares de Estados Unidos.

Despliegue militar deja casi 70 muertes

Desde agosto, la tensión ha ido en aumento luego de que las tropas norteamericanas se ubicaran en el mar Caribe y océano Pacífico. El propósito ha sido hacerles frente a las organizaciones narcotraficante que buscan llegar al norte del continente.

Los ataques contra las llamadas narcolanchas han sido el resultado del despliegue militar. Los imponentes aviones caza han ubicado estas embarcaciones, luego de recibir información de inteligencia, y han efectuado explosiones fulminantes.

Hasta el momento, se tienen contabilizados al menos 17 ataques de esta índole y el saldo de muertos llegó a 67. Desde la comunidad internacional se ha cuestionado esta estrategia, pero Estados Unidos la sigue defendiendo por motivos de seguridad nacional.

Los aviones que sobrevolaron recientemente no son los únicos en hacerlo. Paralelamente a los ataques, se cree que en otras tres ocasiones hubo aeronaves cerca a Venezuela. La más reciente tuvo como protagonistas a los B-1B.

A pocas millas del país sudamericano están los aviones Rockwell B-1B Lancer, el Boeing B-52 Stratofortress, el Boeing C-17 Globemaster III y el Boeing P-8 Poseidón.