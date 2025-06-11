El Senado de EE. UU. bloquea resolución que habría limitado ataques de Trump contra Venezuela

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba restringir al presidente Donald Trump de lanzar ataques contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La votación, celebrada en Washington este 6 de noviembre, terminó con un estrecho resultado de 51 a 49, reflejando la profunda división partidista en torno a las recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Solo dos senadores republicanos —Rand Paul y Lisa Murkowski— se unieron a los demócratas para apoyar la propuesta impulsada por Tim Kaine, Adam Schiff y Paul, que pretendía someter a revisión los poderes de guerra presidenciales.

La negativa del Senado ocurrió un día después de que funcionarios del Gobierno informaran que no existen planes actuales de atacar territorio venezolano.

Operaciones en el Caribe y preocupaciones legales

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo al menos 16 ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el sur del Caribe, resultando en más de 65 muertes.

Según la administración Trump, las operaciones tenían como objetivo a presuntos “narcoterroristas” que transportaban drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, miembros del Congreso cuestionaron la falta de pruebas y la ausencia de una justificación legal clara para los ataques.

El senador Mark Warner, demócrata de Virginia, señaló que la argumentación legal presentada por el Ejecutivo “ni siquiera menciona a Venezuela” y advirtió que un eventual ataque directo al país sudamericano podría violar tanto el derecho internacional como las leyes estadounidenses.

Debate sobre los poderes de guerra y la política exterior

Durante el debate legislativo, el líder demócrata Chuck Schumer instó al gobierno a ofrecer información completa a los 100 senadores, señalando la falta de transparencia sobre los costos, objetivos y consecuencias estratégicas de las operaciones.

Adam Schiff enfatizó que “es el momento oportuno para que el Congreso reafirme su responsabilidad constitucional” y limite el poder presidencial en asuntos de guerra.

El senador republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, defendió la autoridad de Trump como comandante en jefe y elogió sus acciones militares. Esta posición reflejó el apoyo mayoritario del Partido Republicano al enfoque de seguridad nacional del presidente.

Kaine y Schiff indicaron que evalúan presentar una nueva resolución en las próximas semanas para reforzar la supervisión del Congreso sobre cualquier acción militar futura.