Estados Unidos efectúa otro ataque contra narcolancha en el Pacífico: dos hombres murieron

Por medio de X, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, dio a conocer un nuevo ataque contra una narcolancha.

Este ataque se desarrolló en las aguas del Pacífico. Con base en lo expuesto por el alto funcionario del Gobierno de Donald Trump, el servicio de inteligencia confirmó que el buque tenía como propósito llevar droga hacia el sur de Estados Unidos.

Video con el momento exacto del ataque

Durante la operación no hubo soldados estadounidenses lesionados. La lancha estaba tripulada por dos hombres que murieron al instante.

“Localizaremos y destruiremos todas las embarcaciones que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses”, afirmó Hegseth.

Más de 60 fallecidos por ataques

El último ataque se había llevado a cabo el pasado 1 de noviembre. Las operaciones no han sido solamente en el Pacífico, sino también en el Caribe. El propósito de Estados Unidos es impedir que el narcotráfico envenene a los ciudadanos.

“Este buque era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”, informó el secretario. En esta lancha murieron tres personas.

Los ataques contra las lanchas han sido el resultado del despliegue militar de Estados Unidos cerca a la costa de Venezuela. Son más de 15 las operaciones registradas con un saldo superior a las 60 muertes.

En océano y mar están desplegados los mejores modelos del arsenal estadounidense: Gravely, Stockdale, Iwo Jima, Joshua Humphreys, Lake Erie, San Antonio y Jason Dunham. Así como los aviones Rockwell B-1B Lancer, el Boeing B-52 Stratofortress, el Boeing C-17 Globemaster III y el Boeing P-8 Poseidón.