"Estamos preparados": canciller de Venezuela ante la operación de EE. UU. con buques de guerra

En las últimas horas, en medio de las tensiones que se viven en Venezuela ante el despliegue de una operación militar marítima de Estados Unidos que buscaría impactar al Cartel de los Soles, organización del narcotráfico que, según Donald Trump, estaría liderada por Nicolás Maduro, se conoció la posición del régimen.

Yvan Gil, canciller del régimen de Nicolas Maduro, se refirió a la ofensiva que adelanta EE. UU. y aseguró que "Venezuela está enfrentando amenazas e intentos de agresiones desde el inicio de la revolución bolivariana”.

Esta es una más en el marco de una guerra psicológica que pretende lanzarse contra el pueblo venezolano.

¿El régimen de Maduro en Venezuela preparado para llegada de EE. UU.?

Nicolás Maduro denunció el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe como un plan inmoral, criminal e ilegal contra su país:

"Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar es inmoral, criminal e ilegal".

Por su parte, Yvan Gil, dijo en Colombia:

Nosotros estamos preparados para enfrentar todas las agresiones que se pretendan, agresiones de carácter psicológico, agresiones de carácter mediático, de todo tipo.

Al mismo tiempo, invitó a ver con sus propios ojos la situación de Venezuela que calificó: “Vayan a Venezuela y van a ver un pueblo feliz, en marcha, creciendo, trabajando y preparado para su defensa".

Maduro llamó al alistamiento de la milicia y reservistas en Venezuela

Este 21 de agosto, Nicolás Maduro llamó a la milicia, los reservistas y a todo el pueblo a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.

La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas! ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las "bases populares de defensa integral", después de anunciar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el país.