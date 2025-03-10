Tragedia en Venezuela: dos militares murieron tras caída de helicóptero de la Fuerza Armada

Un nuevo accidente aéreo enluta a las Fuerzas Armadas venezolanas. Este viernes, dos militares perdieron la vida luego de que un helicóptero de fabricación estadounidense se precipitara en el norte del país durante un vuelo de entrenamiento.

Grave accidente aéreo en Venezuela

La aeronave había despegado desde la base Sucre, ubicada en Maracay y según reportes oficiales, cayó sin emitir aviso de emergencia en un vertedero cercano.

“Nos enluta y entristece la irreparable pérdida de estos valiosos profesionales militares”, expresó el Ministerio de Defensa en un comunicado, al tiempo que anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a los equipos de rescate en la zona, trabajando entre los restos totalmente calcinados del helicóptero en un área rural.

Este hecho se suma a otro accidente registrado hace apenas tres meses, cuando un avión militar cayó en el estado Amazonas, dejando un saldo de siete muertos, entre ellos miembros de la comunidad indígena yanomami.

La tragedia ocurre en medio de un contexto de intensa actividad y despliegue militar en distintos puntos estratégicos del territorio venezolano, lo que ha puesto bajo la lupa la seguridad y el mantenimiento de la flota aérea castrense.

Estados Unidos confirma ataque a presunta narcolancha

Cabe mencionar que en las recientes horas, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en aguas internacionales frente a Venezuela, que dejó cuatro muertos.

Según explicó, la acción se realizó bajo órdenes del presidente Donald Trump y tenía como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Este sería el quinto operativo de este tipo en la región, con un saldo total de al menos 21 fallecidos.

La operación ha generado cuestionamientos sobre su legalidad, pues se trata de ataques en aguas internacionales contra objetivos que no representaban una amenaza directa.