Venezuela denuncia incursión de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas

El ministro de Defensa informó que los sistemas de defensa aérea detectaron “más de cinco vectores” identificados como aviones de combate.

Foto: AFP
Noticias RCN

octubre 02 de 2025
03:40 p. m.
El gobierno de Venezuela denunció este jueves que cinco cazas estadounidenses se aproximaron a su espacio aéreo en medio de la tensión generada por el despliegue militar de Washington en el Caribe, bajo el argumento de reforzar operaciones contra el narcotráfico.

Venezuela denuncia que cazas de EE. UU. "se han atrevido a acercarse" a sus costas

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó en la televisión estatal que los sistemas de defensa aérea detectaron “más de cinco vectores”, identificados como aviones de combate.

Según el alto funcionario, estas maniobras representan una “provocación” y un riesgo para la seguridad nacional.

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aeronaves F-35 a Puerto Rico, además de ocho buques de guerra, como parte de un operativo regional.

Por su parte, Nicolás Maduro ha calificado estas acciones como un asedio militar y una amenaza directa a la soberanía del país.

“El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas. Los estamos viendo y no nos intimida su presencia”, declaró Padrino, quien además hizo un llamado a la comunidad internacional para denunciar lo que considera un acto hostil.

En paralelo, Washington ha informado de la destrucción de cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes en las últimas semanas.

Venezuela denuncia incursión de aviones de combate estadounidenses

No obstante, Caracas sostiene que la lucha antidrogas es un pretexto del gobierno de Donald Trump para desestabilizar a Maduro y tomar control de las vastas reservas de petróleo venezolano.

La denuncia añade un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre ambos países, marcada por sanciones económicas, disputas diplomáticas y acusaciones mutuas sobre violaciones al derecho internacional.

