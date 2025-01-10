Inició la Navidad en Venezuela por orden de Maduro: así se mofó el Gobierno de Argentina

El régimen de Nicolás Maduro volvió a forzar el calendario y desde este 1 de octubre se decretó el inicio oficial de la Navidad en Venezuela.

Esta maniobra, que el chavismo defiende como una inyección de "alegría y felicidad" para la economía, se ha convertido en un símbolo de la desconexión que viven los altos mandos con la realidad del país.

Mientras las luces navideñas se instalan por orden presidencial, el anuncio desató una oleada de críticas, siendo la más notoria la burla del Gobierno argentino.

Empezó la Navidad en Venezuela desde el 1 de octubre

El primero en hablar este 1 de octubre fue Diosdado Cabello, encargado de refrendar la medida, atacando a la oposición como "amargados" que no tendrían fiesta.

Sin embargo, la celebración anticipada, una "fórmula" que Maduro insiste en repetir desde 2013 choca con la profunda crisis social y política del país.

La orden de adelantar las fiestas se produce en un contexto de alta tensión, marcado por la firma de un decreto de "conmoción externa" que, según la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, busca activarse ante cualquier supuesta "agresión" extranjera.

Gobierno de Argentina se burló de la Navidad adelantada de Nicolás Maduro

La decisión de imponer la Navidad en Venezuela dos meses y medio antes de tiempo fue el blanco perfecto para el Gobierno de Argentina.

En una clara demostración de las diferencias ideológica, el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, usó su discurso en la Casa Rosada para hablar públicamente a Nicolás Maduro.

Con un sarcasmo punzante, Adorni sentenció: "Hoy arranca la Navidad en Venezuela. Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, decretada por el dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad".

El término deliberado de "dictador" en la declaración argentina confirmó el repudio internacional al régimen, utilizando la figura de la Navidad forzada para poner en evidencia la naturaleza autoritaria y desconectada de la administración de Maduro.