León XIV se mostró optimista ante acuerdo de EE. UU. e Irán y llamó a abrir “caminos de diálogo” en Ucrania

Un llamado de urgencia a abrir "caminos de diálogo" que conduzcan a una "paz justa y duradera" en Ucrania fue lanzado por el papa León XIV, utilizando como referencia el reciente marco de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. El obispo de Roma propone que el mismo espíritu de negociación se traslade a territorio europeo.

Durante su audiencia semanal en el Vaticano, celebrada el miércoles 17 de junio, el sumo pontífice lamentó el estancamiento de la violencia en Europa Oriental y se mostró optimista ante los avances diplomáticos en Oriente Medio.

Además, expresó su "gratitud" con Pakistán como país mediador y con Washington y Teherán, tras la firma de un memorando de entendimiento diseñado para poner fin a las hostilidades en la región. Para el líder de la Iglesia católica, este pacto bilateral representa el fruto de un "alentador trabajo de diálogo y negociación".

León XIV hizo un llamado a pensar en las víctimas inocentes, los socorristas muertos y la herencia cultural devastada:

El llamado del papa adquiere un tono de especial gravedad ante la realidad de la invasión rusa en Ucrania, activa desde febrero de 2022. El conflicto ya superó en duración a la Primera Guerra Mundial y se consolida como el escenario más sangriento en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Al evaluar el impacto de este conflicto, León XIV lamentó profundamente las consecuencias humanitarias y materiales, haciendo hincapié en el reciente ataque masivo perpetrado por las fuerzas rusas en Kiev, que provocó el incendio de una emblemática catedral ortodoxa. "Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas", denunció el papa.

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El papa respalda la voluntad de paz en Oriente Medio:

Frente a la crisis en Oriente Medio, que parece aplacarse con las horas, el jefe del Vaticano se mostró esperanzado en que el acuerdo pueda "fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad", abriendo paso a la cooperación entre los países involucrados, de cara a una nueva fase de diálogos.

Finalmente, el obispo de Roma quiso enviar un mensaje de respaldo a los afectados por los combates en territorio ucraniano, asegurando que se mantiene espiritualmente cerca de los heridos, de quienes lloran a sus fallecidos y de aquellos que, a pesar del entorno violento, "siguen sirviendo la vida con valentía".