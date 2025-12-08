Tiroteo en tienda departamental deja un saldo de tres muertos en Austin, Texas

Un tiroteo registrado la tarde del lunes, 11 de agosto, en la zona de parqueaderos de un supermercado de la cadena Target en Austin, Texas, deja al menos tres víctimas fatales, según el balance de las autoridades locales.

Robert Luckritz, jefe del Servicio de Emergencias Médicas del condado de Austin-Travis, informó que dos de las tres personas heridas en medio de la ráfaga de disparos fallecieron en el lugar y una tercera víctima alcanzó a ser trasladada a un centro médico cercano, en donde, finalmente, perdió la vida:

“Dos de ellas fueron declaradas fallecidas en el lugar por los servicios de emergencia médica. Una fue trasladada a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento. Además, otra persona fue atendida en el lugar por lesiones no relacionadas con el accidente”.

Atacante robó dos vehicular en su huida, pero fue capturado por el departamento de Policía:

De acuerdo con el departamento de Policía de Austin, el atacante disparó en el estacionamiento, hiriendo a tres personas y luego hurtó un vehículo para emprender la huida.

Pero, de acuerdo con la jefa de Policía Lisa Davis "lo estrelló y luego secuestró otro. Fue encontrado por la policía de Austin en el sur de la ciudad, donde fue detenido tras recibir una descarga eléctrica".

El sujeto no ha sido identificado públicamente, pero según dijo en una rueda de prensa la jefa Davis, "sabemos que el atacante tiene un prontuario de delitos y algunas detenciones".

¿Qué se sabe sobre el atacante y sus motivaciones?

Aunque poco se ha dado a conocer sobre el atacante, la Policía de Austin investiga cuáles fueron sus motivaciones para abrir fuego en contra de los compradores del Target.

Una de sus hipótesis sugiere que el hombre habría tomado la decisión en medio de un momento de ira por una discusión que se registró en el estacionamiento, pero esta información aún debe confirmarse

Mientras, tanto, el departamento de Policía de Austin expresó sus condolencias: "Nuestros pensamientos están ahora con las familias de las víctimas de este ataque".