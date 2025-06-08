Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos

Cinco soldados resultaron heridos con arma de fuego este miércoles durante un incidente ocurrido en Fort Stewart, una importante base militar del Ejército de Tierra ubicada en el sureste de Estados Unidos, específicamente en el estado de Georgia.

Se registraron disparos en base militar de Georgia, Estados Unidos

RELACIONADO Estados Unidos sanciona a líderes del Cártel del Noreste por narcoterrorismo y lavado de dinero

Las autoridades confirmaron que el autor de los disparos fue capturado poco después del ataque.

Según el comunicado oficial de la base, la policía recibió el llamado de emergencia a las 10:56 a. m. y logró detener al tirador a las 11:35 a. m. (hora local).

Aunque no se ha detallado la gravedad de las heridas de los soldados, Fort Stewart aseguró que “ya no hay peligro activo” en las instalaciones, restableciendo la calma tras el suceso.

Durante el desarrollo del tiroteo, las autoridades emitieron una alerta de seguridad en la que pidieron a todas las personas dentro del recinto confinarse de inmediato y cerrar puertas y ventanas como medida de precaución.

Fort Stewart es una de las mayores instalaciones militares del país, con alrededor de 21.000 soldados asignados y cerca de 10.000 residentes en sus instalaciones, según información disponible en su sitio web oficial.

La portavoz del expresidente Donald Trump, Karoline Leavitt, informó que el exmandatario fue notificado sobre el hecho a través de la red social X, antes Twitter.

Cinco soldados resultaron heridos por disparos en base militar de EE. UU.

RELACIONADO Estados Unidos cierra su embajada en Haití por intensos tiroteos en Puerto Príncipe

Este nuevo episodio de violencia con armas de fuego vuelve a encender las alarmas en Estados Unidos, un país que, según la organización Gun Violence Archive, ha registrado más de 16.000 muertes por armas de fuego en 2024, sin contar los casos de suicidio.

Estas cifras colocan a la nación como la de mayor tasa de mortalidad por armas en el mundo desarrollado.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del atacante, sus motivaciones ni el estado de los heridos. Las investigaciones continúan en curso por parte de las autoridades militares y policiales.