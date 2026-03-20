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Dos presuntos narcos fueron dados de baja en un nuevo ataque estadounidense contra una embarcación en el Pacífico

Tras el ataque, el comando sur de los EE. UU. informó a las autoridades costeras que tres personas habían sobrevivido y necesitaban ayuda.

Foto: @Southcom
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Noticias RCN

AFP

marzo 20 de 2026
04:55 p. m.
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En una operación que el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) describió como un ataque "letal", dos presuntos narcotraficantes perdieron la vida este jueves 19 de marzo tras ser interceptados por fuerzas estadounidenses en el Pacífico oriental.

La acción forma parte de una agresiva campaña militar iniciada en septiembre bajo la administración del presidente Donald Trump, quien insiste en que está en guerra con los "narcoterroristas" de América Latina.

No obstante, esta estrategia ha generado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones, debido a que el Gobierno estadounidense no ha aportado, en ningún caso, pruebas concluyentes de que las naves atacadas y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas.

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Tres personas habrían sobrevivido al ataque:

El suceso fue reportado oficialmente el viernes, 20 de marzo, detallando que el objetivo fue una "embarcación de bajo perfil (que) navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", según informó el SOUTHCOM a través de una publicación en X.

Tras el impacto, la Guardia Costera fue notificada "de inmediato" para iniciar la búsqueda de tres sobrevivientes. Un portavoz de dicha institución confirmó que recibieron una advertencia sobre "tres individuos en peligro en el océano Pacífico", logrando desplazar un barco guardacostas hasta la zona del ataque para realizar las labores de rescate.

Al llegar al sitio del incidente, el equipo de socorro "recuperó dos personas muertas y un superviviente del agua", según explicó el portavoz de la Guardia Costera. Los restos de los fallecidos y la persona que logró sobrevivir fueron entregados posteriormente a las autoridades de Costa Rica para los trámites correspondientes.

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150 muertos desde que inició el despliegue estadounidense en aguas de la región:

Desde que inició la ofensiva estadounidense contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, han muerto más de 150 presuntos narcotraficantes bajo esta modalidad de ataque directo.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han alzado su voz de protesta ante lo que consideran una violación a las normas globales. Sostienen que estos ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales. Esta controversia crece a medida que se mantienen las operaciones militares en aguas internacionales sin procesos judiciales previos contra los sospechosos.

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