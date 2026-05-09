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¿El 'blopper' del año en el FPC? Vea el error del arquero del Ínter que terminó en gol de Atlético Nacional

Atlético Nacional empató ante Internacional de Bogotá tras un insólito error del arquero rival, en una jugada que ya muchos llaman el blooper del año en el FPC.

Foto: captura de pantalla Win Sports

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
05:10 p. m.
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El inicio de los play offs del fútbol colombiano dejó emociones, goles y una jugada que rápidamente se volvió viral entre los aficionados. Internacional de Bogotá y Atlético Nacional igualaron 1-1 al término del primer tiempo, pero el tanto del cuadro verdolaga llegó gracias a un insólito error del arquero local.

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El compromiso comenzó con intensidad y fue el conjunto bogotano el que golpeó primero en el marcador. Al minuto 29, Ian Poveda aprovechó un rápido contragolpe y sacó un potente remate de pierna derecha desde fuera del área para vencer al portero rival y desatar la celebración de los hinchas del Inter.

Sin embargo, la ventaja duró muy poco y cuatro minutos después llegó una de las jugadas más curiosas de la jornada.

El error del arquero del Inter que terminó en autogol

Cuando el reloj marcaba el minuto 33, Atlético Nacional cobró un tiro de esquina buscando el empate. La acción parecía controlada para el guardameta del Inter, quien salió con decisión para despejar el balón.

No obstante, en el intento de rechazo, el arquero golpeó la pelota con la parte interna del puño y terminó enviándola directamente a su propia portería. La escena sorprendió incluso a los jugadores de Nacional, que celebraron un gol inesperado en medio de la incredulidad del estadio.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde varios aficionados ya catalogan la acción como “el blooper del año” en el Categoría Primera A.

Nacional reaccionó y el partido quedó abierto

Más allá del error, el empate le permitió a Atlético Nacional tomar impulso en el cierre del primer tiempo y ganar confianza en el partido. El equipo antioqueño mejoró en posesión y comenzó a inquietar más el arco rival tras conseguir la igualdad.

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Por ahora, la serie sigue completamente abierta y ambos clubes buscarán tomar ventaja en el complemento de un duelo que arrancó cargado de emociones y polémica.

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