Drástico giro tras la muerte de exparticipante de Masterchef: habría recibido amenazas

El mundo del entretenimiento en México se vio sacudido tras confirmarse el fallecimiento de Yanin Campos, exparticipante MasterChef México, en un grave accidente automovilístico ocurrido el 4 de agosto de 2025.

La cocinera, de 38 años, sufrió heridas críticas tras colisionar su vehículo contra una furgoneta estacionada en las inmediaciones del Periférico Rodolfo Almada, en Chihuahua.

Según medios locales, Campos fue trasladada de inmediato a una unidad de cuidados intensivos (UCI), donde permaneció varios días antes de fallecer.

Poco antes del fatídico accidente, Yanin publicó un video en sus redes sociales que rápidamente se viralizó. Mencionó que había recibido amenazas por parte de una persona cuya identidad no reveló.

Vete a la chingada. Yo ya no voy a caer más en tu juego, ¿quieres que me salga lo pince loca? Me va a salir, ¿y sabes qué?, a mí me vale, porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo... atrévete, wey, hazlo.