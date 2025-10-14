Falleció reconocido cantante a los 51 años: ganador de varios premios Grammy

El cantante estadounidense D’Angelo falleció a los 51 años, así lo confirmo su familia.

Causa del fallecimiento de D'Angelo

Michael Eugene Archer, más conocido como D'Angelo murió este martes 14 de octubre tras luchar contra el cáncer

"Ha fallecido después de una batalla contra el cáncer de páncreas. Tenía 51 años. Un pionero del movimiento neo-alma, D'Angelo no solo creó música, sino que elaboró atmósfera, emoción y legado. Con proyectos como 'Brown Sugar' y 'Voodoo', canalizó a los antepasados a través del ritmo, la vulnerabilidad y un sonido que era inconfundiblemente negro, innegablemente espiritual y eternamente relevante", expresaron en el comunicado.

Varios seguidores y fanáticos lamentaron profundamente la pérdida del cantante, destacando su legado musical y expresando lo mucho que lo extrañarán.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, en la celebración del don de la música que dejó al mundo. Nos entristece que solo deje recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinaria y conmovedora que deja", añadió el comunicado.

¿Quién era D'Angelo?

Nació en Virginia, Estados Unidos, y alcanzó la fama en la década de 1990 y comienzos del 2000 gracias a un arriesgado video musical que se convirtió en todo un fenómeno de la cultura pop.

Durante un tiempo se mantuvo alejado de la escena pública debido a sus problemas con el alcohol, la pérdida de seres queridos y la mala reputación que lo rodeaba.

Sin embargo, en 2013 regresó con fuerza al presentar su nuevo trabajo artístico titulado Black Messiah, con el cual ganó un premio Grammy al Mejor Álbum de R&B y otro a la Mejor Canción de R&B por Really Love.