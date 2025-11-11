Estados Unidos ofrece recompensa para capturar a poderoso narcotraficante: ¿Quién es?

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer una recompensa de 10 mil dólares por información que ayude a la captura de un peligroso narcotraficante norteamericano, quien está a la espera de una condena.

El delincuente, identificado como Rodolfo Mantilla (alias Rudy), estuvo detrás del ingreso de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, principalmente en el sur de Florida.

Autoridades lo buscan desde 2024

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, la droga era entregada a distribuidores que se la vendían a Mantilla. Los pagos se efectuaron por efectivo y este hombre tendría nexos en Centroamérica (República Dominicana y Bahamas).

Por causa de este accionar, el 11 de abril de 2024, el Tribunal del Distrito para el Sur de Florida emitió una orden de arresto en su contra. Se le acusó de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; posesión con intención de distribuir sustancias controladas; y distribución de una sustancia controlada.

Nuevo ataque contra narcolancha

Desde hace varios meses, Estados Unidos ha desplegado a sus tropas en las aguas del Caribe y Pacífico. El propósito ha sido impedir que las lanchas con droga lleguen a suelo norteamericano.

Los primeros ataques se dieron en septiembre y no han parado. Cifras de Insight Crime apuntan que, con corte al 7 de noviembre, 20 botes han sido destruidos, dejando un saldo de más de 70 fallecidos.

De todos los hechos, uno de los que más eco hizo fue el ocurrido el 27 de octubre. Aquel día, los aviones destruyeron una lancha en la que había 15 personas. Hasta el momento, ha sido el que más muertos ha dejado.

El último ataque se dio el 9 de noviembre. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que dos buques fueron destruidos en el Pacífico, dejando el saldo de seis tripulantes muertos.