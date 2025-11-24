Solo el 20% de las solicitudes de asilo en los Estados Unidos han sido aceptadas este año

Los migrantes que intentan obtener un permiso de permanencia en los Estados Unidos temen asistir a sus citas en la Corte y ser interceptados en las redadas que integrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizan al interior de tribunales, pero también a las cifras.

Y es que 8 de cada 10 solicitudes de asilo en los Estados Unidos han sido negadas en el último año.

Así lo reveló un informe de la plataforma TRAC, diseñada por la Universidad de Syracuse, que indica que los casos de asilo aprobados en cortes de inmigración se han reducido a la mitad, pasando de un 38,2%, en agosto del 2024, a un increíblemente bajo 19,2%, en agosto del 2025.

Trump insiste en mantener las redadas migratorias en las principales ciudades:

En una entrevista concedida a la cadena CBS, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las redadas realizadas por agentes del ICE enmascarados en las principales ciudades que, incluso en estados como California, han generado protestas masivas:

"No han ido lo suficientemente lejos", indicó el republicano, a pesar de las quejas por el uso excesivo de la fuerza, en redadas en las que han entrado, incluso, en helicópteros.

Jueces se sienten presionados y los abogados lo notan:

Una exjueza de inmigración, que se desempeñó durante 30 años en los Estados Unidos, dijo a Telemundo que las cortes están bajo presión de la administración Trump:

“Los jueces de inmigración estamos en una posición donde ya no podemos otorgar asilo en casos donde antes sí lo hacíamos”.

Según dijo el abogado experto en temas de inmigración José Pérez al medio citado, es algo que, incluso, él ha experimentado en la Corte:

“Muchas de las veces he tenido casos de venezolanos, por poner un ejemplo, que han recibido la aprobación de un juez particular y, ahora, los están negando”.