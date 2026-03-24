EE.UU. firma un nuevo acuerdo para deportar migrantes irregulares a este país latino

Como parte de la iniciativa "Escudo de las Américas", Estados Unidos podrá trasladar a Costa Rica a cerca de 25 migrantes irregulares cada semana.

Así lo establece el convenio suscrito este lunes, 23 de marzo, en San José por la saliente secretaria de Seguridad Kristi Noem, que, según el presidente Trump, deberá coordinar esta alianza.

Noem reveló que el objetivo es trabajar con socios que ayuden a "garantizar que las personas que están en nuestro país (Estados Unidos) ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen", posicionando a la nación centroamericana como un "socio fundamental y líder en este escudo".

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Presidenta electa firmó también el convenio

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, defendió la firma del acuerdo —en la que también participó la mandataria electa, Laura Fernández— asegurando que, con este paso, el país se ratifica "una vez más" como un "aliado de los Estados Unidos en las cosas que importan en el hemisferio".

Sin embargo, advirtió que su gobierno tendrá total autonomía dentro del pacto al declarar: "Es un convenio voluntario, nosotros podríamos bajo este protocolo rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos de nuestro país".

Esta aclaración surge en un contexto donde no se han precisado las condiciones de confinamiento, aunque el comunicado oficial indica que los migrantes recibirán "una condición legal temporal mientras se define su situación".

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Otras visitas realizadas por Noem en su esfuerzo de consolidar “un escudo”

La implementación de este protocolo despierta alertas debido a antecedentes similares; hace un año, la recepción de 200 migrantes de Asia y Europa del Este derivó en fuertes críticas de organismos de derechos humanos, tras permanecer encerrados durante meses en un albergue remoto cerca de la frontera con Panamá.

Sin embargo, la alianza de seguridad sigue avanzando tras la reciente cumbre en Florida. Noem ya visitó a los mandatarios de República Dominicana y Honduras, con el fin de consolidar un bloque que permita que las naciones vecinas aborden "nuestros desafíos, también nuestra seguridad y amenazas juntos".