Economía de Venezuela hoy: petróleo tras captura de Maduro y el nuevo papel de Estados Unidos

La economía de Venezuela hoy se mantiene en su peor momento histórico a pesar de la caída de Nicolás Maduro, quien fue capturado por los Estados Unidos en una operación militar en Caracas. En ese contexto, el petróleo del país continúa siendo un activo central.

Venezuela ostenta más de 303 mil millones de barriles de reservas de crudo, la cifra más alta del mundo. Sin embargo, la producción ha descendido drásticamente desde los años 80, cuando alcanzaba más de 3 millones de barriles diarios, hasta cerca de un millón en la actualidad. Esto ha disminuido gravemente los ingresos estatales y restringido la capacidad de inversión en sectores críticos de la economía.

En la actualidad, aproximadamente el 80 % del petróleo venezolano se exporta a países como China y Rusia, lo que indica una fuerte alianza con actores globales que han sostenido al régimen vigente hasta su captura.

Trump, el petróleo venezolano y control estratégico

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela en el periodo de transición y que buscaría reconstruir y manejar la industria petrolera venezolana para beneficio económico del país norteamericano. Trump afirmó que planea que las grandes compañías petroleras estadounidenses inviertan en la infraestructura energética deteriorada, generando ingresos significativos.

Complementando esta postura, el vicepresidente de Estados Unidos declaró que “el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”, destacando que Trump “habla en serio” sobre recuperar y aprovechar los recursos energéticos venezolanos.

El deterioro económico de Venezuela y el camino para recuperarse

Según el analista de mercados Juan Pablo Vieira, la situación económica de Venezuela no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un proceso acumulado durante 27 años. Explica que el proceso comenzó con incrementos muy significativos en bonos y salarios mínimos, los cuales derivaron en un espiral inflacionario. Como consecuencia, la población perdió poder adquisitivo de forma progresiva.

Para el analista, el petróleo sigue siendo el elemento central para entender cualquier escenario de recuperación económica. Vieira sostiene que existe un optimismo marcado frente al futuro, fundamentado en que Venezuela se encuentra sobre la mayor reserva de petróleo del mundo, un activo que no ha sido plenamente explotado.

Según su visión, la falta de aprovechamiento del crudo se explica por factores como la salida de talento, la corrupción y los compromisos adquiridos con países aliados como Rusia y China, a los que se ha destinado petróleo en condiciones que han permitido sostener el régimen político vigente.

En este contexto, Vieira plantea que Estados Unidos podría desempeñar un rol determinante en un eventual proceso de cambio económico. Desde su perspectiva, una intervención con “toda la fuerza” en el sector energético sería clave para generar transformaciones profundas, tanto en Venezuela como en la región, incluido Colombia.