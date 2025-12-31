CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos toma contundente medida sobre empresas petroleras que operan en Venezuela

Las medidas corresponden a la presión que el Gobierno de Donald Trump sigue ejerciendo sobre el régimen.

Estados Unidos y Venezuela.
Estados Unidos y Venezuela. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
05:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presión de Estados Unidos sobre Venezuela no culmina. En las últimas horas, sancionó a unas empresas del sector petrolero por supuestos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA
RELACIONADO

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso las sanciones contra empresas y buques asociados, los cuales le proporcionarían recursos al régimen. La entidad advirtió que seguir participando en este negocio implicaría riesgos peores.

Empresas y buques sancionados

El listado de las empresas es: Aries Global Investment LTD, Corniola Limited, Krape Myrtle Co LTDA y Winky International Limited. Por su parte, los buques tanqueros son: Della (VRUB7 con bandera de Hong Kong), Nord Star (3E7463 con bandera de Panamá), Rosalind (Lunar Tide con bandera de Guinea) y Valiant (VRXH3 con bandera de Hong Kong).

“Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro”, sostuvo la entidad norteamericana.

Sanciones por venta de drones entre Irán y Venezuela

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que las medidas del presidente Donald Trump están impulsadas en impedir que los narcotraficantes sigan inundando Estados Unidos.

Un día antes, se penalizó el comercio de armamento entre Irán y Venezuela. Fueron sancionadas 10 personas y entidades relacionadas con la comercialización de drones principalmente.

“El suministro continuado de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses de Estados Unidos”, sostuvo la oficina.

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?
RELACIONADO

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?

Al parecer, los acuerdos entre ambos países se remontan a 2006 con la compra de drones conocidos como Mohajer, producidos por Qods Aviation Industries y vendidos a la Empresa Aeronáutica Nacional.

Las personas sancionadas fueron: Mehdi Ghafari, Erfan Qaysari, Bahram Rezaei, Mostafa Rostami Sani, José Jesús Urdaneta González y Reza Zarepour Taraghi. Aparte de la Empresa Aeronáutica Nacional, quedaron en la lista negra: Fanavari Electro Moj Mobin Company, Kavoshgaran Asman Moj Ghadir Company y Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Revelan la fecha en la que Jair Bolsonaro volverá a la cárcel: esta es

Medio oriente

Médicos Sin Fronteras pide a Israel permitir su operación en Gaza y Cisjordania en 2026

Año Nuevo

Videos virales de los países que ya celebraron el Año Nuevo: así recibieron el 2026

Otras Noticias

Impuestos

¿Cuál sería el costo de una botella de whisky y de aguardiente con el nuevo impuesto?

Acá le contamos cuánto quedaría valiendo una botella de whisky y una de aguardiente con el nuevo impuesto del Gobierno.

Fútbol

Luis Díaz nominado a importante premio en Alemania al cierre de este 2025

El colombiano tuvo un cierre de año de ensueño con el Bayern Múnich.

Accidente de tránsito

Motociclista perdió el control y protagonizó fuerte accidente en túnel de la vía Bogotá – Villavicencio

Festival de Música de Cartagena

Cody Fry se presenta gratis en el Cartagena Festival de Música 2026

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos