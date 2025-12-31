Estados Unidos toma contundente medida sobre empresas petroleras que operan en Venezuela

La presión de Estados Unidos sobre Venezuela no culmina. En las últimas horas, sancionó a unas empresas del sector petrolero por supuestos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso las sanciones contra empresas y buques asociados, los cuales le proporcionarían recursos al régimen. La entidad advirtió que seguir participando en este negocio implicaría riesgos peores.

Empresas y buques sancionados

El listado de las empresas es: Aries Global Investment LTD, Corniola Limited, Krape Myrtle Co LTDA y Winky International Limited. Por su parte, los buques tanqueros son: Della (VRUB7 con bandera de Hong Kong), Nord Star (3E7463 con bandera de Panamá), Rosalind (Lunar Tide con bandera de Guinea) y Valiant (VRXH3 con bandera de Hong Kong).

“Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro”, sostuvo la entidad norteamericana.

Sanciones por venta de drones entre Irán y Venezuela

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que las medidas del presidente Donald Trump están impulsadas en impedir que los narcotraficantes sigan inundando Estados Unidos.

Un día antes, se penalizó el comercio de armamento entre Irán y Venezuela. Fueron sancionadas 10 personas y entidades relacionadas con la comercialización de drones principalmente.

“El suministro continuado de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses de Estados Unidos”, sostuvo la oficina.

Al parecer, los acuerdos entre ambos países se remontan a 2006 con la compra de drones conocidos como Mohajer, producidos por Qods Aviation Industries y vendidos a la Empresa Aeronáutica Nacional.

Las personas sancionadas fueron: Mehdi Ghafari, Erfan Qaysari, Bahram Rezaei, Mostafa Rostami Sani, José Jesús Urdaneta González y Reza Zarepour Taraghi. Aparte de la Empresa Aeronáutica Nacional, quedaron en la lista negra: Fanavari Electro Moj Mobin Company, Kavoshgaran Asman Moj Ghadir Company y Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company.