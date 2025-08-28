Le cancelarían la visa: estas son las frases que no debe decirle a un oficial de migración

Viajar a Estados Unidos puede ser emocionante, pero también conlleva responsabilidad. Un error al responder a un agente migratorio del ICE o de la CBP puede poner en riesgo su visa y el ingreso al país. Por eso, es clave conocer las frases que nunca se deben decir en migración.

Lista de frases que pueden causar la cancelación de la visa

De acuerdo con expertos de Boundless Immigration y reportes de NDTV, con información recogida por El Tiempo, estas son las expresiones más peligrosas que debe evitar frente a un oficial:

“No estoy familiarizado con las leyes de inmigración de Estados Unidos”. “De hecho, solicité asilo en otro país”. “No sé en dónde me voy a quedar”. “Recibí un rechazo de la visa anteriormente”. “Todavía estoy averiguando mi estatus migratorio”. “No tengo comprobante de exámenes médicos ni de vacunación”. “¿Te parezco un terrorista?” “¿Puedo realizar actividades comerciales más allá de las permitidas por mi visa?” “Planeo ser voluntario sin autorización”. “Voy a trabajar como freelance, con o sin autorización”. “Todavía no tengo un pasaje de vuelta”. “Quiero participar en manifestaciones o mítines”. “Estoy aquí para trabajar” (si no tienes visa laboral). “Vine para visitar a un amigo que conocí en línea”. “Veré qué hacer cuando esté aquí”. “No tengo suficiente dinero conmigo”. Bromear sobre tener una bomba Bromear sobre drogas Cualquier otra respuesta evasiva o contradictoria con su visa

¿Por qué estas frases son tan riesgosas?

Cada una de estas expresiones despierta sospechas sobre sus intenciones de permanencia en Estados Unidos. Por ejemplo:

Decir que no sabes dónde te hospedarás o que no tienes pasaje de regreso sugiere que planea quedarse más tiempo del permitido.

Hablar de trabajo o voluntariado sin autorización refleja una intención de incumplir las normas migratorias.

Bromear sobre terrorismo, drogas o armas no solo puede costarle la visa, sino también un proceso legal inmediato.

¿Quién puede cancelar una visa en Estados Unidos?

La ley establece que solo las autoridades migratorias del gobierno estadounidense pueden cancelar una visa. Ni empleadores, ni familiares, ni terceros tienen esa facultad. Generalmente, la cancelación ocurre por:

Exceder el tiempo autorizado de permanencia.

Fraude o información falsa.

Haber cometido delitos graves.

En resumen, la clave para proteger su estatus es responder con claridad, respeto y coherencia, siempre en línea con el tipo de visa que posee.