Cantidad de veces que se puede ingresar a EE.UU. si tiene la visa B1/B2: tome nota para no caer en sanciones

La visa B1 y B2 son las categorías más comunes de visas de no inmigrante para Estados Unidos. Estas son conocidas como "visas de visitante" y se otorgan a personas que desean ingresar temporalmente al país por motivos específicos y no para vivir o trabajar de manera permanente.

Para diferenciarlas, la B1 es para personas que viajan a Estados Unidos con un propósito de negocios legítimo. Por su parte, la B2 es únicamente para turismo.

Bajo este contexto, surge una pregunta recurrente y fundamental es: ¿Cuántas veces se puede usar esta visa?

¿Hay cantidad límite para ingresar con visas B1 y B2?

La visa B1/B2 es conocida como una visa de "múltiples entradas", lo que significa que un viajero puede ingresar a Estados Unidos en repetidas ocasiones mientras la visa esté vigente.

Aunque la mayoría de estas visas se otorgan con una validez de hasta 10 años, este período de 10 años no significa que se pueda vivir en el país por ese tiempo

La visa es un permiso para solicitar la entrada, y cada vez que se llega a un puerto de entrada (un aeropuerto o una frontera terrestre), un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es quien determina el período de estadía autorizado, que generalmente no excede los seis meses. Este período de estadía se registra en el formulario I-94 electrónico del viajero, y es la fecha límite que debe respetarse para salir del país.

A pesar de que la visa sea de múltiples entradas, no existe un límite preestablecido sobre la cantidad de veces que se puede ingresar en un año. La frecuencia, duración y el patrón de las visitas son aspectos que un oficial de CBP evalúa en cada ingreso.

Es decir, si un viajero utiliza constantemente el máximo de seis meses de estadía y regresa al país poco tiempo después, o si sus visitas son muy frecuentes y cortas a lo largo del año, puede levantar sospechas. El oficial de inmigración podría interpretar este patrón como un intento de residir de facto en el país, lo cual es una violación de las condiciones de la visa B1/B2, que es de carácter no inmigrante y para estadías temporales.

Si un viajero pasa la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos en lugar de en su país de origen, podría ser objeto de un escrutinio más riguroso e incluso se le podría denegar la entrada en futuras ocasiones, incluso si su visa sigue siendo válida.

Bajo esto, expertos recomiendan que se visite suelo americano por un máximo de tres veces al año, esto con el fin de evitar sanciones en dicho país.