Ecuador le dijo “no” a una constituyente y al regreso de las bases militares estadounidenses al país

Ni el referéndum, ni la consulta promovida por el presidente Daniel Noboa prosperaron en las votaciones realizadas el domingo (16 de noviembre), a las que fueron convocados, de manera obligatoria, 14 millones de electores.

Sobre eliminar la prohibición de bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, el 39.35% de los votantes respondió que sí y el 60.65%, que no. Sobre eliminar la obligación del Estado de designar recursos del presupuesto general a organizaciones políticas, el 41.93% respondió que sí y el 58.07%, que no. Sobre reducir el número de asambleístas, el 46.53% respondió que sí y el 53.47%, que no. Y, finalmente, sobre la convocatoria a una asamblea constituyente con representantes elegidas por el pueblo, el 38.25% respondió que sí y el 61.65%, que no.

¿Qué dijo Noboa sobre su fracaso en las urnas?

Contrario a lo que sugerían las encuestas, es el mayor fracaso en las urnas para Noboa, desde que llegó al poder en noviembre del 2023. El año pasado el presidente había logrado aprobar la extradición de ecuatorianos y el aumento de penas para criminales. Sin embargo, su intento por estrechar lazos con Washington y redactar una constitución menos “garantista” con los delincuentes no recibió el aval del pueblo.

Tras conocer los resultados, Noboa canceló su encuentro con la prensa y compartió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) donde dijo que respetaría la decisión del pueblo:

“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”.

Noboa mantiene su bandera de la lucha contra el crimen en alto:

La consulta y el referéndum fueron la última apuesta de Noboa, criticado por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo, para endurecer su lucha contra el crimen.

Hace una década, Ecuador vivía un ambiente de calma, que destacaba entre sus países vecinos, pero de acuerdo con la firma Insight Crime, el panorama cambió y en 2024 fue el país con la mayor tasa de homicidios en Latinoamérica: 39 por cada 100.000 habitantes.