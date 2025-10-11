Ecuador traslada a presos más peligrosos a una nueva megacárcel de alta seguridad

El Gobierno de Ecuador inició este lunes el traslado de reclusos a la nueva megacárcel de alta seguridad conocida como La Cárcel del Encuentro, una de las principales apuestas del presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis penitenciaria y la violencia ligada al narcotráfico que azota al país.

El operativo, que incluyó el desplazamiento de buses con presos bajo fuertes medidas de seguridad, fue acompañado por militares y policías que cerraron las vías durante el recorrido.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los reclusos trasladados son considerados “los más peligrosos delincuentes” del sistema penitenciario ecuatoriano.

“Se les acabó la fiesta”, afirmó Reimberg, al explicar que el nuevo centro está diseñado para impedir cualquier tipo de comunicación o contacto externo por parte de los internos, incluyendo el uso de teléfonos celulares.

La Cárcel del Encuentro es una de las dos megaprisiones proyectadas por Noboa, inspiradas en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, conocido por su política de mano dura contra las pandillas.

El traslado ocurre pocos días después de una nueva masacre carcelaria que dejó 31 presos muertos, lo que eleva a más de 500 los fallecidos en las prisiones ecuatorianas desde 2021.

Las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) atribuyeron los recientes enfrentamientos a una “reorganización” interna de los reclusos ante la apertura de la nueva prisión de máxima seguridad.

El movimiento también coincide con la antesala del referéndum impulsado por Noboa, en el que se busca permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una medida que el Gobierno considera estratégica para reforzar la seguridad nacional y combatir el crimen organizado.

Con este traslado, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de control y autoridad en medio de una crisis carcelaria que ha puesto en evidencia la influencia de las bandas criminales dentro del sistema penitenciario y su influencia en la violencia que vive Ecuador.