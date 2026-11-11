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México frenó el paso de una caravana de migrantes que buscaba llegar a Estados Unidos

El operativo se llevó a cabo en el estado de Chiapas, donde integrantes de la Guardia Nacional, agentes de Migración y policías estatales bloquearon una carretera con sus vehículos para evitar que el grupo siguiera avanzando.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
06:58 a. m.
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Las autoridades mexicanas impidieron el avance de una caravana de aproximadamente 100 migrantes centroamericanos que intentaba continuar su recorrido hacia Estados Unidos, luego de cruzar el río Suchiate, en la frontera con Guatemala.

El operativo se llevó a cabo en el estado de Chiapas, donde integrantes de la Guardia Nacional, agentes de Migración y policías estatales bloquearon una carretera con sus vehículos para evitar que el grupo siguiera avanzando.

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En imágenes difundidas por medios locales se observa el momento en que los migrantes intentan escapar de los uniformados, mientras son rodeados por los agentes. De acuerdo con reportes desde Tapachula, ciudad cercana a la frontera guatemalteca, alrededor de 40 personas habrían sido detenidas durante el procedimiento.

Otra caravana de migrantes logró ingresar a México

El procedimiento se produjo pocos días después de que una caravana de aproximadamente 1.000 migrantes consiguiera cruzar la frontera sin encontrar resistencia por parte de las autoridades. Los viajeros llegaron el domingo por la noche a Tapachula, donde hicieron una pausa para descansar antes de continuar su trayecto hacia territorio estadounidense.

Entre quienes integran el grupo hay ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Algunos viajan con sus familias, incluidos niños pequeños y bebés, mientras otros llevan banderas de sus países y pertenencias para enfrentar el recorrido.

Este grupo hace parte de una serie de movilizaciones de migrantes centroamericanos que, desde septiembre, han intentado atravesar México para llegar a Estados Unidos.

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Según la información conocida, otras dos caravanas fueron disueltas antes de abandonar Chiapas, luego de que las autoridades migratorias ofrecieran permisos de estancia temporal a sus integrantes.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

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