Edmundo González exigió el reconocimiento de su victoria en Venezuela tras la captura de Maduro

Desde España, el líder opositor reclamó el reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio de 2024.

"O firmaba o me atenía a las consecuencias": Edmundo González sobre carta en la que acata fallo a favor de Maduro
Foto: AFP

Valentina Bernal

enero 09 de 2026
06:18 p. m.
En medio del establecimiento de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, el opositor Edmundo González Urrutia, quien permanece exiliado en España desde septiembre de 2024, reapareció con un mensaje contundente: sin el reconocimiento explícito de su supuesta victoria electoral, no puede hablarse de reconstrucción democrática.

Recordemos que, salió del país tras la emisión de una orden de arresto en su contra y desde entonces ha mantenido su actividad política desde el exterior, respaldado por sectores que lo reivindican como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de 2024.

Edmundo González exigió el reconocimiento de su victoria en Venezuela

El llamado más reciente de González Urrutia se produjo durante una conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que insistió en que el punto de partida para cualquier transición política real en Venezuela debe ser el reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio de 2024.

Según un comunicado difundido por su equipo, el opositor sostuvo que la democracia venezolana no puede reconstruirse sobre gestos aislados ni decisiones parciales, y recalcó que las transiciones auténticas son procesos complejos que requieren legitimidad y claridad institucional.

En esa línea, enfatizó que el desconocimiento de lo que considera un mandato popular sigue siendo una herida abierta en el país.

Edmundo González advirtió algunas consecuencias por las nuevas medidas en Venezuela

Durante la misma conversación, González Urrutia advirtió sobre el riesgo de que se utilicen medidas puntuales, como la liberación selectiva de detenidos, como sustituto de una restitución plena de derechos.

Aunque manifestó satisfacción al ver a algunos presos políticos reencontrarse con sus familias tras las excarcelaciones iniciadas recientemente, resaltó que muchos ciudadanos continúan privados de la libertad por razones políticas.

En paralelo, el presidente español Pedro Sánchez expresó su intención de actuar como facilitador para acercar posiciones entre la oposición venezolana en el exilio y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, con quien también sostuvo conversaciones.

