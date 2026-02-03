Trabajador de la madre de María Corina Machado y su hijo fueron excarcelados en Venezuela: son colombianos

Durante el fin de semana fue confirmada la liberación de Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, quienes habían sido detenidos, de manera forzosa, el pasado 26 de octubre en Caracas, Venezuela.

Padre e hijo, después de varios meses desaparecidos, permanecían recluidos en la cárcel de Yare II.

La familia del cuidador de la casa campestre de la madre de María Corina Machado y su hijo fueron encontrados el pasado 3 de enero en el centro penitenciario.

Cuidador de la casa de la madre de María Corina Machado y su hijo fueron liberados

En un comienzo se manejó la hipótesis de desaparición, pero posteriormente se estableció que estaban recluidos en Yare II.

Familiares en Colombia confirmaron en las últimas horas que ambos recuperaron la libertad y que se encuentran en buen estado.

Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez es el encargado, desde hace 20 años, de cuidar la casa campestre de Corina Parisca, madre de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Según se informó, ese habría sido el único motivo de su detención.

Hijo del trabajador de la madre de María Corina Machado fue detenido al celebrar su cumpleaños

De acuerdo con la información del caso de esta familia colombiana, Gutiérrez (padre) trabajaba desde hace 20 años para la familia Machado, cuando fue vigilado con drones, perseguido y capturado junto a su hijo.

El joven había viajado desde Colombia para celebrar su cumpleaños junto a su padre.

Ambos permanecieron varios meses en lo que fue calificado como una detención forzada. Organizaciones de derechos humanos señalaron que se trató de un caso de detención arbitraria y de castigo vicarial.

Su reclusión se extendió por cuatro meses, hasta este 28 de febrero, finalmente fueron liberados del penal de Yare II.

La liberación se produjo 11 días después de haberse aprobado la Ley de Amnistía en Venezuela.