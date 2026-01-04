El otro proceso contra Nicolás Maduro: ¿Qué avances tendrá tras su arresto?

El arresto de Nicolás Maduro por cargos de terrorismo y narcotráfico plantea nuevas interrogantes sobre el proceso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Gaby Arellano y Villca Fernández representan a miles de víctimas del régimen venezolano. “Nos han asesinado y perseguido. Hay más de mil personas presas a esta hora”, afirmó la primera.

Los duros testimonios de las víctimas

Fernández dio un desgarrador testimonio: “Me golpeaban con los fusiles, me torturaban y amenazaban con lanzarme al vacío”. Estos relatos ilustran la gravedad de las denuncias que llevaron al exilio a millones.

Desde suelo norteamericano, Maduro deberá responder por: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El proceso de Maduro ante la CPI

La investigación Situación Venezuela 1, que examina desde 2021 los presuntos crímenes de lesa humanidad, incluye casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desapariciones forzadas atribuidas al régimen. Este proceso en la CPI continúa de manera independiente al caso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

“Seguimos avanzando con una investigación, con las denuncias en la Corte Penal Internacional, porque esperamos que una vez que cumpla su condena por terrorismo y narcotráfico, automáticamente sea llevado a La Haya para que pague por los crímenes de esta humanidad”, enfatizó Fernández.

Aunque los procesos judiciales son distintos e independientes, un régimen de transición democrática en Venezuela permitiría la recolección de más pruebas y elementos contra Maduro en el caso abierto en la CPI. Esta situación podría facilitar el acceso a documentación y testimonios que fortalezcan las pesquisas.

Uno de los aspectos relevantes del proceso es la posibilidad de reparación a las víctimas. Según análisis del indictment (acusación), presentado en la Corte de Nueva York, se solicitaría la confiscación y congelamiento de propiedades.