CANAL RCN
Internacional Video

El otro proceso contra Nicolás Maduro: ¿Qué avances tendrá tras su arresto?

Aparte de la situación en Estados Unidos, Maduro tiene adelantado otro proceso ante un tribunal internacional.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
06:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El arresto de Nicolás Maduro por cargos de terrorismo y narcotráfico plantea nuevas interrogantes sobre el proceso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Un 3 de enero, EE. UU. también capturó a otro presidente: ¿coincidencia con Nicolás Maduro?
RELACIONADO

Un 3 de enero, EE. UU. también capturó a otro presidente: ¿coincidencia con Nicolás Maduro?

Gaby Arellano y Villca Fernández representan a miles de víctimas del régimen venezolano. “Nos han asesinado y perseguido. Hay más de mil personas presas a esta hora”, afirmó la primera.

Los duros testimonios de las víctimas

Fernández dio un desgarrador testimonio: “Me golpeaban con los fusiles, me torturaban y amenazaban con lanzarme al vacío”. Estos relatos ilustran la gravedad de las denuncias que llevaron al exilio a millones.

Desde suelo norteamericano, Maduro deberá responder por: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El proceso de Maduro ante la CPI

La investigación Situación Venezuela 1, que examina desde 2021 los presuntos crímenes de lesa humanidad, incluye casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desapariciones forzadas atribuidas al régimen. Este proceso en la CPI continúa de manera independiente al caso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

¿Cómo será la administración de Estados Unidos en Venezuela? Estos son los posibles caminos
RELACIONADO

¿Cómo será la administración de Estados Unidos en Venezuela? Estos son los posibles caminos

“Seguimos avanzando con una investigación, con las denuncias en la Corte Penal Internacional, porque esperamos que una vez que cumpla su condena por terrorismo y narcotráfico, automáticamente sea llevado a La Haya para que pague por los crímenes de esta humanidad”, enfatizó Fernández.

Aunque los procesos judiciales son distintos e independientes, un régimen de transición democrática en Venezuela permitiría la recolección de más pruebas y elementos contra Maduro en el caso abierto en la CPI. Esta situación podría facilitar el acceso a documentación y testimonios que fortalezcan las pesquisas.

Uno de los aspectos relevantes del proceso es la posibilidad de reparación a las víctimas. Según análisis del indictment (acusación), presentado en la Corte de Nueva York, se solicitaría la confiscación y congelamiento de propiedades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Un 3 de enero, EE. UU. también capturó a otro presidente: ¿coincidencia con Nicolás Maduro?

Venezuela

¿Cómo será la administración de Estados Unidos en Venezuela? Estos son los posibles caminos

Estados Unidos

No solo fue Maduro: así han sido las impresionantes y sigilosas operaciones de Delta Force

Otras Noticias

Elon Musk

Elon Musk y su gesto con los venezolanos tras la captura de Maduro: será hasta el 3 de febrero

Venezolanos podrán beneficiarse hasta el 3 de febrero con un gesto que anunció Elon Musk tras captura de Maduro. ¿De qué se trata?

Venezuela

Economía en Venezuela, una radiografía de la crisis más grave en la historia del país

Los gobiernos pasan, pero la economía permanece, y hoy Venezuela vive una de las peores crisis en la región.

Valle del Cauca

Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026