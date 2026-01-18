EE. UU. confirmó que abatió a jefe afiliado a Al Qaeda en ataque en el noroeste de Siria

Estados Unidos informó este 17 de enero que abatió a un jefe terrorista afiliado a Al Qaeda durante un ataque aéreo ejecutado en el noroeste de Siria, como parte de las operaciones de represalia tras una agresión ocurrida en diciembre que dejó tres ciudadanos estadounidenses muertos.

Confirman que fue abatido terrorista afiliado a Al Qaeda

La ofensiva, realizada el viernes, se produce una semana después de que fuerzas estadounidenses y aliadas llevaran a cabo ataques “a gran escala” contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en territorio sirio.

Estas acciones también respondieron a un ataque previo que causó la muerte de dos militares estadounidenses y un traductor que trabajaba con las fuerzas internacionales.

De acuerdo con información divulgada en la red social X por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el objetivo del ataque más reciente fue Bilal Hasan al-Jasim.

Un hombre a quien describieron como “un líder terrorista experimentado que planeó atentados y estaba directamente vinculado con el tirador de ISIS” responsable de un ataque contra personal estadounidense el mes pasado.

¿Quién era el terrorista afiliado a Al Qaeda que fue abatido por EE. UU.?

CENTCOM señaló que Al-Jasim estaba afiliado a la red Al Qaeda, aunque no ofreció detalles adicionales sobre sus vínculos específicos con el Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, ni sobre la naturaleza exacta de su relación con el atacante involucrado en la agresión registrada en Palmira.

El ataque que motivó estas operaciones ocurrió el 13 de diciembre en la región siria de Palmira y fue catalogado como el primero de este tipo desde la caída del entonces presidente Bachar al Asad en diciembre de 2024, según reportes oficiales.

A finales de diciembre, Washington ya había anunciado bombardeos contra “bastiones” del Estado Islámico en Siria, con el apoyo de Jordania.

Posteriormente, a comienzos de enero, Reino Unido y Francia se sumaron a la ofensiva con ataques conjuntos destinados a evitar, según el gobierno francés, “la resurgencia de Daesh” en la región.