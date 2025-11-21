EE. UU. enciende alarmas: advierten riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela

Este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA), emitió una fuerte advertencia.

La autoridad aérea estadounidense alertó a los pilotos y operadores civiles sobre los peligros que podrían enfrentar al ingresar o sobrevolar el espacio aéreo venezolano, debido al incremento reciente de movimientos y operaciones militares en la zona.

El comunicado surge justo cuando Washington mantiene un importante despliegue militar en el Caribe y el Pacífico oriental, mientras Caracas considera que estas maniobras podrían anticipar un intento de presión directa contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

EE. UU. advierte riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela

En su comunicado, la FAA pidió a las aeronaves civiles que atraviesen el espacio aéreo venezolano o sus inmediaciones “extremar la precaución”, al advertir que el “empeoramiento de la situación de seguridad” y el “aumento de la actividad militar” pueden representar riesgos serios para los vuelos.

El regulador precisó que las posibles amenazas no se limitan a un nivel específico, sino que podrían afectar a las aeronaves en todas las altitudes, desde sobrevuelos de largo alcance hasta maniobras de llegada, salida o permanencia en tierra.

El despliegue estadounidense que acompaña esta advertencia incluye un grupo de ataque de portaaviones, varios buques de guerra y aeronaves furtivas, elementos que Washington asegura hace parte de una campaña contra el narcotráfico.

Sin embargo, este movimiento ha avivado temores en Caracas, donde se interpreta como un posible preludio de acciones más agresivas contra el Gobierno de Maduro.

Antecedentes de la advertencia aérea

La advertencia aérea también se produce luego de que, desde septiembre, Estados Unidos ejecutara más de 20 ataques contra embarcaciones supuestamente involucradas en actividades de narcotráfico, operaciones que han dejado más de 80 muertos.

Pese a la contundencia de estas acciones, Washington no ha presentado pruebas que confirmen el vínculo directo de las embarcaciones con el narcotráfico o una amenaza concreta para su seguridad.