Oso grizzly atacó sorpresivamente a un grupo escolar y dejó 11 heridos en Canadá

Un recorrido escolar que parecía rutinario terminó convertido en una escena de terror en Bella Coola, una zona rural del oeste de Canadá, donde un oso grizzly atacó de manera repentina a un grupo de estudiantes y adultos acompañantes.

La agresión dejó once personas heridas, varias de ellas menores, y movilizó a autoridades, servicios médicos y líderes de la nación indígena Nuxalk, que administra el territorio.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en un sendero del sector, ubicado a unos 700 kilómetros al noroeste de Vancouver.

El hecho fue descrito por los presentes como un episodio devastador. Veronica Schooner, madre de un niño de 10 años que hacía parte de la salida escolar, relató que su hijo estuvo tan cerca del oso que “llegó a sentir su pelaje” mientras el grupo intentaba apartarse del área.

La mujer aseguró que el menor corrió desesperadamente “para salvar su vida”.

Uno de los profesores trató de interponerse entre el animal y los estudiantes para frenar la agresión. Este gesto, según Schooner, lo dejó gravemente herido y obligó a que fuese evacuado de inmediato en helicóptero hacia un centro hospitalario de mayor capacidad.

¿Qué alertaron las autoridades tras el peligroso incidente?

Los servicios de emergencia de la nación Nuxalk calificaron al animal como un “oso agresivo” y lanzaron advertencias urgentes a la comunidad. Solicitaban no salir de las viviendas, evitar la autopista y mantenerse alerta mientras avanzaba el operativo.

Para la noche del jueves, el oso aún no había sido ubicado.

Estamos devastados por las personas y las familias afectadas por el incidente con el oso. Todos los involucrados están recibiendo apoyo médico y nuestra prioridad es garantizar su seguridad.

La escuela Acwsalcta, a la que pertenecen los estudiantes que fueron atacados, también se pronunció en redes sociales:

Es difícil encontrar las palabras en estos momentos tan difíciles.

Autoridades canadienses han explicado que, en esta época del año, los osos grizzly suelen presentar comportamientos más agresivos, debido a su necesidad de acumular reservas de grasa antes de iniciar la hibernación, que puede extenderse desde noviembre hasta abril o mayo.

Ahora, mientras los heridos continúan recibiendo atención médica y los equipos de emergencia trabajan para localizar al animal, el caso se ha convertido en uno de los incidentes más graves registrados recientemente en esa zona de Columbia Británica.