EE. UU. habría impedido que buque petrolero ruso llegara a Venezuela: ¿Aumenta la tensión?

Bloomberg dio a conocer la información. Se cree que el buque ruso habría tenido como fin suministrarle combustible a Venezuela.

USS Stockdale.
USS Stockdale. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
02:04 p. m.
En las últimas horas, Bloomberg dio una inquietante información sobre la situación que desde hace meses se ha vivido entre Estados Unidos y Venezuela.

Sin duda alguna, la tensión de ambas naciones ha tenido la atención del planeta. Con el regreso de Donald Trump al poder, han aumentado las acciones contra el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro.

Buque ruso retornó a Cuba

De acuerdo con el medio de comunicación, un buque petrolero proveniente de Rusia pretendía llegar a Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos se habría topado en su camino.

Al parecer, el buque era el Seahorse e iba cargado con combustible. La idea era que arribara a suelo venezolano el pasado jueves 13 de noviembre. Se cree que durante su camino apareció el USS Stockdale, una de las potentes embarcaciones desplegadas en el Caribe y Pacífico.

Acto seguido, el Seahorse presuntamente cambió su rumbo hacia Cuba. Bloomberg precisó que después de ese episodio, ha intentado un par de veces llegar a Venezuela, pero con el mismo resultado.

Los buques de EE. UU. desplegados cerca a Venezuela

El USS Stockdale ha participado en el despliegue militar desde septiembre. Para ese momento, otras dos embarcaciones ya se encontraban cerca a la costa venezolana: el USS Sampson y el USS Lake Erie.

A inicios de abril, la embarcación zarpó de la base naval en San Diego en aras de apoyar al Comando Norte. Meses antes, había retornado a suelo estadounidense luego de haber estado durante siete meses en operaciones.

Por su parte, el Seahorse está sancionado por Reino Unido y Unión Europea. Esto, por causa del conflicto entre Rusia y Ucrania que está a pocos meses de completar cuatro años.

Aparte de Stockdale, otros buques desplegados son el USS Gravely, USS Iwo Jima, USNS Joshua Humphreys, USS San Antonio y USS Jason Dunham, entre otros.

Bloomberg indicó que Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido con la embarcación petrolera. Tampoco ha habido información proveniente de Venezuela o Rusia.

