EE. UU. bombardeó otra lancha, al parecer, venezolana, dejando cuatro muertos

Estados Unidos adelantó un nuevo ataque contra una lancha que estaría transportando droga en aguas del Caribe.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que fue bombardeada una nueva embarcación en el Mar Caribe, a través de un mensaje en sus redes sociales:

Esta mañana, siguiendo órdenes del presidente Trump, se ha dirigido un ataque letal y cinético contra un barco narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas.

Cuatro muertos en un nuevo bombardeo a embarcación venezolana

Pete Hegseth aseguró que cuatro narcoterroristas han muerto como consecuencia de esta intervención y que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses ha resultado herido en el operativo.

Asimismo, indicó que la operación se dio en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela.

Esta situación ocurre después de que el presidente Trump enviara al Congreso de los Estados Unidos un memorando justificando la legalidad de este tipo de acciones militares contra los grupos narcoterroristas.

¿Estados Unidos está en guerra con el narcotráfico?

El senador republicano Rick Scott se refirió a si Estados Unidos está oficialmente en guerra contra los narcotraficantes:

Creo que se podría decir de esa manera. Quiero decir claramente. Usted sabe, estos carteles. El jefe de los carteles es Maduro. Él no es el presidente de Venezuela. Él es el jefe de los carteles de la droga, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

“Es una guerra para preservar vidas estadounidenses. Quiero decir, 105.000 personas al año. Eso es más que un estadio de fútbol lleno”, dijo Scott.

Frente a este panorama, algunos congresistas demócratas cuestionan la legalidad de estas intervenciones en el Mar Caribe a pesar del envío del memorando al Congreso por parte de la Casa Blanca.