Trump confirma cuarto ataque militar en el Caribe contra embarcación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes a través de su cuenta en Truth Social que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo operativo en aguas internacionales del mar Caribe.

Según el mandatario, la acción tuvo como objetivo una embarcación que transportaba sustancias ilícitas, en el marco de los esfuerzos del gobierno por combatir el narcotráfico en la región.

“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, afirmó Trump.

Aumentan los ataques militares de EE. UU. en el Caribe

Con este nuevo operativo, ya son cuatro las acciones militares ejecutadas por el Ejército estadounidense en aguas del Caribe desde el inicio del despliegue en la región. Las autoridades han confirmado un saldo total de 17 personas fallecidas como resultado de estos enfrentamientos.

Aunque en esta ocasión no se ha precisado el país de origen de la embarcación interceptada, en operativos anteriores se reportó que las naves involucradas en el tráfico de drogas habían zarpado desde las costas venezolanas, según fuentes oficiales.

Las operaciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico en rutas marítimas internacionales.

Sobre las otras tres embarcaciones “eliminadas” por Estados Unidos

El 16 de septiembre, el presidente Trump informó que las Fuerzas Armadas de su país eliminaron tres embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela. El anuncio se produjo un día después de que el mandatario confirmó un segundo ataque dirigido a lanchas sospechosas de transportar drogas en la región.