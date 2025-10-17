CANAL RCN
Internacional

EE. UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, según The Washington Post

Aeronaves militares estadounidenses operan a menos de 150 km de la costa venezolana mientras Washington intensifica sus acciones contra el narcotráfico en la región.

Donald Trump presidente de Estados Unidos (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
07:47 a. m.
Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe con el envío de helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk. De acuerdo con un análisis de The Washington Post, estas aeronaves realizaron vuelos a inicios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, en zonas cercanas a plataformas petroleras y de gas.

El Pentágono sostiene que se trata de maniobras de entrenamiento, sin relación con una posible operación militar en Venezuela. Sin embargo, este despliegue se suma a otras fuerzas de combate, como embarcaciones y aeronaves de patrullaje, enviadas bajo el argumento de fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

Operaciones encubiertas y tensiones con Caracas

Fuentes estadounidenses indicaron que el presidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, en el marco de su estrategia de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones recientes, Trump afirmó que evalúa realizar ataques contra el narcotráfico en Venezuela, tras el hundimiento de varias embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Los reportes oficiales señalan que cinco barcos fueron atacados en aguas internacionales, resultando en la muerte de unas treinta personas, según datos de Washington. Estos hechos han incrementado la tensión diplomática, ya que Caracas denuncia una campaña de intimidación y rechaza las acusaciones de Washington, que vincula a Maduro con el llamado “Cartel de los Soles”.

Contexto de seguridad regional

El despliegue militar y las declaraciones de la Casa Blanca reflejan una nueva fase en la política estadounidense hacia Venezuela, combinando presión diplomática, operaciones antinarcóticos y presencia militar estratégica.

Aunque Washington insiste en que sus acciones buscan frenar el tráfico de drogas, analistas advierten sobre el riesgo de una escalada regional ante la proximidad de fuerzas armadas estadounidenses a territorio venezolano.

