Venezuela despliega tropas ante nuevos ataques de EE. UU. en el Caribe

El Gobierno de Nicolás Maduro ordenó maniobras militares y movilizó 17.000 soldados cerca de la frontera con Colombia, tras un nuevo ataque naval estadounidense contra una lancha señalada de narcotráfico.

Caracas teme una escalada militar

Venezuela desplegó miles de tropas en su frontera con Colombia luego del más reciente ataque estadounidense en el Caribe, donde varios medios de Estados Unidos reportaron un nuevo bombardeo contra una presunta embarcación de contrabando.

El operativo ocurre en medio del incremento de la presencia militar de Washington en la región, con varios buques desplegados en el mar Caribe. Según reportes, al menos 27 personas han muerto en las operaciones estadounidenses durante las últimas semanas, una ofensiva que expertos consideran ilegal y que ha despertado temores en Caracas sobre un posible intento de cambio de régimen.

El comandante venezolano Michell Valladares confirmó el despliegue de 17.000 efectivos en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, como parte de una serie de ejercicios ordenados por el presidente Nicolás Maduro.

Trump evalúa operaciones terrestres

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que evalúa extender las acciones militares al territorio venezolano, tras confirmar que autorizó operaciones encubiertas de la CIA.

“Estamos mirando seriamente el terreno, porque el mar ya lo tenemos bajo control”, dijo Trump desde la Casa Blanca.

Un día después de esas declaraciones, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE. UU., anunció su retiro sin explicar los motivos, apenas un año después de haber asumido el cargo.

Reacciones en la región

El Gobierno de Maduro denunció que Washington busca desestabilizar a su administración y acusó a la CIA de orquestar “intentos de golpe de Estado”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez negó versiones de supuestas negociaciones con Estados Unidos para sacar a Maduro del poder.

El presidente colombiano Gustavo Petro, por su parte, pidió a la ONU abrir un proceso penal contra Trump por las operaciones militares, las cuales, según él, han dejado también víctimas colombianas.

Hasta el momento, el Pentágono no ha entregado detalles sobre el número de sobrevivientes del último ataque ni ha presentado pruebas que respalden la versión de que las embarcaciones atacadas transportaban droga.