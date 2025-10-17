CANAL RCN
Internacional

¿Un régimen sin Maduro? Venezuela le habría hecho una propuesta a Estados Unidos para que deje el poder

Un medio de comunicación estadounidense entregó detalles de esta supuesta propuesta.

Nicolás Maduro Donald Trump
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
07:16 a. m.
En las últimas horas, The Miami Herald dio a conocer una información clave. Según el medio estadounidense, altos funcionarios del régimen venezolano le habrían presentado una propuesta a Estados Unidos para acabar con la tensión.

Al parecer, entre los altos funcionarios estuvieron Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional. La propuesta habría sido impulsar un “madurismo sin Maduro”.

Vicepresidenta negó la información

La propuesta presuntamente se dividió en dos, siendo presentada en abril y septiembre de este año. Miami Herald señaló que la idea habría sido tener un gobierno de transición sin Nicolás Maduro que presuntamente estuviera encabezado por el general (r) Miguel Rodríguez Torres y la vicepresidenta.

En ese orden de ideas, los Rodríguez seguirían la corriente del chavismo. Esta alternativa se presentó por segunda vez luego del despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, con el que varias narcolanchas han sido destruidas.

Se cree que la propuesta fue recibida por el enviado especial del Departamento de Estado, Richard Grenell. Además, contempló que tras renunciar al poder, Maduro se mantuviese con garantías de seguridad en Venezuela.

La propuesta que Maduro habría hecho

Horas después, la vicepresidenta Rodríguez, aseguró que esta información no es cierta y compartió una foto junto a Maduro.

Cabe recordar que hace algunos días, The New York Times dio a conocer una supuesta propuesta que Maduro le hizo a Estados Unidos, la cual se habría centrado en la apertura de los proyectos petrolíferos y auríferos a las empresas norteamericanas.

Además, se planteó invertir las exportaciones de petróleo de China a Estados Unidos, junto con la reducción de contratos energéticos y mineros con empresas chinas, iraníes y rusas.

Estas propuestas han sido rechazadas por Estados Unidos. Bajo la administración de Donald Trump, se le ha cerrado la puerta al camino diplomático. Por Maduro hay una recompensa de 50 millones de dólares.

