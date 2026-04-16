Conmoción: legendario arquero de selección perdió la vida en un trágico accidente

En la mañana de este 16 de abril de 2026, en Salzburgo, Austria, se confirmó la muerte de un importante exarquero.

Alex Manninger, que debutó en el fútbol profesional en 1995, defendió los arcos de clubes como Arsenal, Fiorentina, Juventus, Udinese y Liverpool, partió de este plano terrenal tras un trágico accidente de tránsito.

El exarquero de 47 años, que también atajó para la Selección de Austria en 33 oportunidades, iba conduciendo su vehículo y tuvo un grave choque contra un tren.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Alex Manninger, el histórico exarquero de Arsenal y la Selección de Austria?

Las autoridades austriacas han revelado que el accidente ocurrió sobre las 8:20 de la mañana de este jueves 16 de abril.

Alex Manninger se encontraba a bordo de un vehículo Volkswagen, en un paso a nivel situado exactamente en Nußdorf am Haunsberg, y fue arrollado por un tren en el que se transportaban 25 personas.

La Policía llegó de inmediato al lugar de los hechos tras recibir el reporte y colaboró en las labores de reanimación, pero, desafortunadamente, el exarquero Alex Manninger no pudo volver en sí.

Además, las autoridades también han precisado que el conductor y los pasajeros del tren no resultaron heridos y que se están analizando las causas exactas del accidente.

Arsenal lamentó la muerte del exarquero Alex Manninger

Mediante un post en redes sociales, el Arsenal expresó sus condolencias por el fallecimiento de Alex Manninger.

"Todos en Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del exportero Alex Manninger", escribieron.

"Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en ese momento increíblemente triste. Descansa en paz, Alex", complementaron.

Asimismo, Juventus también se pronunció en redes sociales. "Hoy es un día tristísimo. Se ha ido no solo un gran atleta, sino un hombre de valores raros: humildad, dedicación y una seriedad profesional fuera de lo común. Expresamos nuestro pésame por la desaparición de Alex Manninger y nos unimos a su familia en este momento de dolor", plantearon.