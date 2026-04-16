Pareja de exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia está de luto: este fue su sentido mensaje

En las últimas horas, Juanse Quintero, el actor y presentador que es pareja de Johanna Fadul, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, confirmó la muerte de uno de sus seres más queridos.

A través de una sentida publicación de Instagram, Juanse Quintero informó que tuvo que darle el último adiós a 'Deysita', que fue su tía madrina, pero también la consideró como una segunda mamá.

Además, reveló que se había soñado con ella hace un poco más de una semana y que está seguro de que ahora se encuentra en un lugar mejor.

Este fue el desgarrador mensaje de Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, tras la muerte de su tía madrina

Juanse Quintero no solo contó cómo fue el último sueño que tuvo con su tía madrina, sino que también dijo qué fue lo que le quedó pendiente con ella.

"Acabo de despedir a mi tía madrina, que era mi segunda mamá. Era una mujer que era puro amor y una preciosidad. Tuve un sueño con ella hace como una semana y media y la vi radiante, vestida de verde, con costuras doradas, y yo le decía: '¿Vas a volver?' y ella lo único que me respondía era: 'Yo los voy a estar cuidando'", comenzó expresando Juanse Quintero.

"Estaba hermosísima, muy linda, ustedes vieran esa luz que irradiaba. Eso solo me demuestra que ya sé cómo está del otro lado y que es uno el que extraña porque es inevitable no sentir la ausencia. Yo estoy con esa imagen de que ella está radiante en ese paraíso y que mis lágrimas son porque no la voy a tener para darme otro abrazo y porque recuerdo mi niñez con momentos muy hermosos. A mí solo me faltó hacerme más fotografías con ella, le hubiera encantado", añadió.

Su mensaje completo fue el siguiente:

Estas han sido las reacciones de los seguidores y amigos de Juanse Quintero tras su luto

Luego del mensaje que posteó Juanse Quintero, sus seguidores expresaron múltiples mensajes de condolencias.

"Paz a su alma", "ojalá nos enseñaran a enfrentar estos duelos", "mucha fortaleza", "un abrazo a la distancia", "ella te quiso con el alma" y "lo siento mucho", han sido algunos de los comentarios.