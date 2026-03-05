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Cuba denuncia amenazas militares de Trump y pide reacción internacional

El viernes, durante un discurso en Florida, Trump reiteró su advertencia de “tomar el control” de Cuba.

Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
12:16 p. m.
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el sábado que las amenazas de agresión militar de Donald Trump contra la isla han alcanzado “un nivel peligroso y sin precedentes”.

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El mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional para que “reaccione” ante lo que calificó como un intento de dominación.

El viernes, durante un discurso en Florida, Trump reiteró su advertencia de “tomar el control” de Cuba, sugiriendo incluso que un portaaviones estadounidense podría hacer escala en la isla “de regreso de Irán”.

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“Ningún agresor encontrará rendición en Cuba”

En un mensaje publicado en X, Díaz-Canel afirmó: “El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”.

Agregó que “la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”.

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El mandatario cubano subrayó que “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional”.

Según Díaz-Canel, una eventual intervención militar tendría como objetivo “satisfacer” los intereses de la comunidad cubana en el exilio radicada en Florida.

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