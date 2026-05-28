Delcy Rodríguez vuelve a pedir que se levanten las sanciones contra Venezuela: “No tengan miedo”

Desde el 5 de enero de 2026, dos días después de que Estados Unidos impulsara una operación militar que concluyó con el arresto de Nicolás Maduro, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina.

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En sus manos ha pasado el destino de Venezuela, aunque manteniendo a gran parte de los más poderosos alfiles del régimen, tales como el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

¿Cuántos meses lleva Delcy en el poder?

Sin embargo, ha sido responsable también de los avances en búsqueda de la estabilidad democrática. Esto, bajo la vigilancia de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump.

Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se retomaron tras siete años, por lo que la bandera de EE. UU. se izó, algo no visto en muchos años. De igual forma, la administración del republicano levantó algunas sanciones contra Rodríguez, aunque se mantienen la mayoría de las que hay sobre Venezuela.

Durante un acto público en Anzoátegui que fue transmitido por televisión, Rodríguez le hizo un llamado a la comunidad internacional en torno a este asunto.

“No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada, no le tengan miedo a una Venezuela sin sanción, porque el pueblo venezolano lo que ha demostrado es amistad con otros pueblos”, estas fueron sus palabras.

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La presidenta interina entonces pidió que se acabe finalmente el bloqueo económico, lo que es igual a que se levanten todas las sanciones que aún pesan sobre su país. Aseguró que es fundamental para el desarrollo del país.

Días atrás, Rodríguez había tomado una importante decisión al anunciar la creación de una comisión enfocada en la reestructuración. Para ello, le encomendó esta tarea al ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Por otro lado, la agencia Associated Press (AP) reveló que presuntamente el gobierno estadounidense le ordenó a los fiscales de Miami que no siguieran investigando a la presidenta interina por cargos relacionados con corrupción y lavado de dinero.