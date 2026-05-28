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Revelan impactante video en caso de exfutbolista colombiano señalado de homicidio en Chile

Nuevos videos de cámaras de seguridad se convirtieron en pieza clave en la investigación.

Foto: Captura Video

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
05:55 p. m.
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Un giro radical y estremecedor ha tomado la investigación por el brutal asesinato de un ciudadano colombiano en Chile, luego de que las autoridades judiciales revelaran una serie de videos de cámaras de seguridad que complican de manera definitiva la situación de Abel Stiven Carabalí, de 30 años, un exfutbolista surgido de las divisiones inferiores del club Deportivo Cali de Colombia.

Las impactantes imágenes, captadas por dispositivos municipales y privados, muestran el momento exacto en que Carabalí saca los restos de la víctima de un inmueble. En el registro audiovisual, que ya está en manos de la Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), se observa al exdeportista transportando pesados bultos sospechosos dentro de una maleta, valiéndose de un pequeño carrito de carga en un estacionamiento.

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Posteriormente, el video expone cómo un segundo implicado —un taxista de origen colombiano— colabora de forma activa introduciendo la maleta en el baúl del vehículo de servicio público para luego emprender la huida.

Video clave en la investigación del asesinato

El macabro hallazgo del cuerpo se produjo en una zona boscosa de la Cuesta Zapata, en la comuna de Curacaví (Región Metropolitana de Santiago). Un habitante de la zona alertó a Carabineros tras notar llamas entre los árboles.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron una escena de terror: el cadáver presentaba múltiples fracturas, decenas de heridas cortopunzantes y la cabeza desprendida a escasos metros del fuego con el que pretendían borrar las evidencias. Además, junto a los restos biológicos, los homicidas dejaron una biblia abierta, un elemento que la fiscal del caso, Carmen Gloria Guevara, calificó como "una clara marca delictual del crimen organizado".

Según las indagatorias preliminares, Carabalí y la víctima sostenían una estrecha relación de amistad desde hacía más de ocho años en torno al fútbol, y compartían residencia en el país austral tras haber migrado en busca de oportunidades.

No obstante, las autoridades chilenas sostienen que tras su retiro del ámbito deportivo amateur, el exfutbolista habría asumido un rol protagónico como presunto líder de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, lo que apunta a que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas o una sangrienta venganza interna.

Tras ser capturados en un operativo que incluyó el allanamiento de sus viviendas, el Juzgado de Garantía de Curacaví formalizó la investigación en contra de ambos ciudadanos colombianos por el delito de homicidio calificado.

Atendiendo a la extrema gravedad y crueldad del hecho, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos imputados, fijando un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que este video será la prueba reina de la Fiscalía.

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