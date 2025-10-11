“No hay tal Doctrina Trump”: EE. UU. niega plan contra Petro tras polémica foto con Maduro

Una nueva tormenta sacude las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. La controversia estalló tras la difusión de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecen los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro vestidos como prisioneros.

La fotografía, ampliamente compartida en redes sociales, provocó la inmediata reacción del Gobierno colombiano, que llamó a consultas a su embajador en Washington.

En medio del revuelo, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ofreció declaraciones a Noticias RCN y otros medios, en las que negó categóricamente la existencia de un supuesto plan de cinco puntos, conocido como la “Doctrina Trump”, para encarcelar al mandatario colombiano.

Landau desmiente la ‘Doctrina Trump’ y critica discurso de Petro contra Washington

“No hay que confiar en lo que publican algunos medios. No existe tal plan del presidente Trump para perseguir a Gustavo Petro”, afirmó Landau, desmintiendo la versión que circuló tras la publicación de documentos fotografiados en una reunión en la Casa Blanca, donde se leía el título “Doctrina Trump” y figuraba el membrete del senador republicano Bernie Moreno.

La imagen de los documentos, revelada por la revista Cambio, sugería una estrategia estadounidense para judicializar a Petro y Maduro. Aunque la autenticidad del contenido no ha sido confirmada oficialmente, su difusión ha tensado aún más los lazos bilaterales.

Durante su intervención, Landau también criticó las declaraciones del presidente colombiano, a quien acusó de adoptar una postura hostil hacia Washington.

“Es muy triste ver las declaraciones constantes del presidente Petro, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, lo cual claramente no es. Es penoso, porque Estados Unidos y América Latina tenemos mucho en común y podríamos avanzar si trabajamos de la mano”, expresó.

EE. UU. insiste en frenar envíos de droga desde Latinoamérica

Además, reiteró la posición tradicional de EE. UU. sobre el narcotráfico, señalando que “no deben enviarse más drogas desde Latinoamérica” y rechazando la narrativa que responsabiliza exclusivamente a su país por la crisis de drogas.

La tensión se da en un contexto ya delicado: Petro ha sido incluido en la Lista Clinton junto a miembros de su círculo cercano, y sobre Maduro pesa una recompensa de 50 millones de dólares por parte del Gobierno estadounidense.