Senado de Estados Unidos aprobó acuerdo para reabrir el Gobierno y financiarlo hasta enero: ¿qué significa?

Estados Unidos vivió durante 40 días un cierre de su Gobierno federal, el más largo de su historia.

Esto ocurrió cuando el Congreso no aprobó el presupuesto nacional, impidiendo que el Gobierno tenga dinero para pagar a sus empleados y mantener en funcionamiento sus programas y agencias.

En este caso, la disputa política entre republicanos y demócratas sobre temas como la atención médica, los subsidios alimentarios y los despidos de trabajadores públicos llevó a una suspensión casi total de las operaciones del Estado.

Durante ese tiempo, más de 800.000 empleados federales dejaron de recibir salario, varios programas sociales fueron interrumpidos y los aeropuertos del país sufrieron graves demoras y cancelaciones por falta de personal pagado.

Senado de Estados Unidos puso fin a un largo cierre gubernamental

Este domingo, después negociaciones, el Senado de Estados Unidos logró un acuerdo bipartidista entre los republicanos y demócratas para reabrir temporalmente el Gobierno.

La votación fue de 60 votos a favor y 40 en contra, lo que permitió desbloquear una medida que dará fondos al Gobierno hasta enero del próximo año.

El acuerdo también contempla que en diciembre se realice otra votación para decidir si se extienden los créditos fiscales relacionados con la atención médica, que vencen el 1 de enero de 2026.

Esta aprobación en el Senado es solo el primer paso, pues ahora la medida debe ser votada por la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, antes de llegar al presidente Donald Trump, quien deberá firmarla para que entre en vigor.

¿Qué incluye y en qué consiste el acuerdo logrado?

El pacto busca garantizar el financiamiento de programas esenciales, como el de asistencia alimentaria que beneficia a 42 millones de estadounidenses, equivalente a una de cada ocho personas.

También contempla revertir los despidos de miles de trabajadores federales que fueron suspendidos durante el cierre y pagar los salarios atrasados de quienes trabajaron sin recibir compensación.

¿Qué consecuencias dejó el cierre gubernamental?

El cierre gubernamental afectó directamente a millones de personas. Muchos trabajadores federales, incluidos controladores aéreos, siguieron cumpliendo sus labores sin recibir salario.

Esto generó un fuerte impacto en los aeropuertos, con más de 3.000 vuelos cancelados y más de 10.000 retrasos durante el fin de semana, según el portal FlightAware.

Incluso, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que, si el cierre continuaba, la situación se complicaría aún más con la llegada del Día de Acción de Gracias, una fecha en la que millones de estadounidenses viajan por todo el país.