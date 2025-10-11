Presidente Trump ordena a controladores aéreos a regresar a sus puestos de trabajo: desde septiembre no les pagan

El creciente caos en los aeropuertos de los Estados Unidos alcanzó un nuevo punto de tensión este lunes, cuando el presidente del sindicato de controladores aéreos, Nick Daniels, exigió “el fin inmediato de la parálisis presupuestal” y advirtió sobre los riesgos de seguridad derivados de que empleados esenciales trabajen sin recibir un salario.

Desde el 1 de octubre, los fondos federales se encuentran agotados, lo que ha obligado a miles de trabajadore que se consideran esenciales —entre ellos los controladores de tráfico aéreo— a continuar con sus tareas sin cobrar. “Ya basta”, insistió Daniels en una conferencia de prensa en la que calificó como “un paso en la dirección correcta” la decisión del Senado de debatir un acuerdo para asignar fondos al gobierno federal y poner fin al cierre más prolongado en la historia del país.

El llamado del sindicato coincidió con una nueva ola de retrasos y cancelaciones de vuelos, provocada por el aumento de empleados que se reportan enfermos ante la falta de pago. En medio de semejante escenario, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza desde su plataforma Truth Social: “¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, AHORA!!! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales”.

Trump amenazó con reemplazar a los controladores que no s epresenten a trabajar con “verdaderos patriotas”

El mandatario fue más allá, insinuando que algunos trabajadores eluden su “deber patriótico” y lanzó una advertencia directa: “Si desean abandonar el servicio en un futuro cercano, por favor no duden en hacerlo, ¡sin pago ni indemnización de ningún tipo! Serán reemplazados rápidamente por verdaderos Patriotas”.

El discurso del Gobierno se ha transformado en los últimos días. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó a inicios de noviembre sobre el impacto humano de la crisis: “No nos equivoquemos, cuanto más tiempo dure esto, peor será”, afirmó. “Cada día los trabajadores estadounidenses tienen nuevas facturas que pagar… ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para obtener recursos para poner comida en la mesa, para ponerle gasolina al carro?”.

Mientras el Senado se prepara para discutir una salida política al estancamiento, los aeropuertos del país enfrentan una creciente incertidumbre. Entre advertencias sindicales, presiones desde la Casa Blanca y el agotamiento de los trabajadores, el cierre gubernamental amenaza con dejar en tierra no solo los aviones, también la estabilidad laboral de miles de estadounidenses.