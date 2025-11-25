CANAL RCN
Internacional Video

EE. UU. pide investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las FARC

El Departamento de Estado confirmó a Noticias RCN que conoce informes sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
07:14 p. m.
El escándalo por los presuntos nexos entre integrantes de las disidencias de alias Calarcá y altos funcionarios del Estado colombiano llegó oficialmente a Washington.

El Departamento de Estado de Estados Unidos entregó a Noticias RCN una contundente respuesta en la que reconoce tener información sobre posibles vínculos entre miembros de la administración del presidente Gustavo Petro y estructuras de las FARC que continúan delinquiendo.

“Tenemos conocimiento de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la administración Petro y disidentes de la FTO-FARC”, indicó un portavoz del Departamento de Estado. Este pronunciamiento representa la primera reacción del gobierno estadounidense frente a las revelaciones conocidas en Colombia sobre la información hallada en dispositivos incautados a las disidencias del frente 36.

EE. UU. pide una investigación exhaustiva

Washington fue enfático en su llamado a que las autoridades colombianas actúen con celeridad.

“Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo estas acusaciones y tomar todas las medidas pertinentes”, señaló el Departamento de Estado.

La administración estadounidense recalcó su interés en que se esclarezcan los hechos, especialmente frente a los hallazgos que comprometerían a miembros del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La advertencia de la CIA y el caso del brigadier general Huertas

Este pronunciamiento internacional ocurre apenas un día después de que el propio presidente Gustavo Petro reconociera, a través de su cuenta de X, que la CIA le había informado sobre la presunta relación del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera con un grupo armado ilegal.

“En aquella ocasión me hablaron del general Huertas (…) y mencionaron posible relación con un grupo armado”, escribió Petro, añadiendo que recibió esos reportes durante una reunión con la agencia de inteligencia estadounidense.

Pese a esa advertencia, y aunque el general Huertas había sido llamado a calificar servicios durante el gobierno Duque, el presidente Petro lo reintegró posteriormente al servicio activo para dirigir el Comando Estratégico de Personal (COPER) del Ejército Nacional.

El llamado de Estados Unidos aumenta la presión internacional sobre la investigación que avanza en Colombia y marca un punto de inflexión en un escándalo que ya compromete a altos oficiales, organismos de inteligencia y funcionarios de la actual administración.

