Fiscal Luz Adriana Camargo fue denunciada por prevaricato tras revelaciones de archivos de alias Calarcá

Ante la investigación periodística que expuso supuestos nexos de altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército con las disidencias de las Farc, con información que estaría en manos de la Fiscalía desde hace 16 meses, el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia Hernán Cadavid tomó la decisión de denunciar a la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Según dijo en entrevista con Noticias RCN, “la revelación de esta información deja varias conclusiones. La primera es que de los bandidos se espera que actúen como bandidos, pero de las instituciones legitimas del Estado uno espera diligencia y lo que ha pasado acá es que la señora fiscal Luz Adriana Camargo ocupó todo este tiempo para no hacer en nada en materia de investigación con los elementos probatorios”.

La denuncia, realizada por Noticias Caracol, indica que el director de Inteligencia, Wilmar Mejía, y el director del comando de personal del Ejército Nacional, general Juan Miguel Huertas, habrían sellado un “pacto de no agresión” con las disidencias bajo el mando de ‘Calarcá’ y se habrían reunido en Venezuela, con la intención de montar una empresa de seguridad como fachada para garantizar su movilidad en el territorio.

¿Por qué la información no había sido compartida por la Fiscalía a 16 meses de incautar los equipos de Calarcá?

Al conocer las revelaciones de la casa periodística, la Fiscalía tomó la decisión de compulsar copias a sus delegados de la Corte Suprema para investigar al general de Ejército Juan Miguel Huertas.

Pero el representante Cadavid insiste en que “la fiscal Camargo no puede decir que hasta ahora conoce el caso y va a ordenar una investigación cuando es información que tienen hace más de un año. Por eso procedimos a presentar una denuncia por el delito de prevaricato por omisión. Ella tiene que responderle al país de qué lado se encuentra, cuál es su verdadero fin en la Fiscalía porque sus omisiones rayan con el delito”.

En respuesta, Camargo admitió que se trató de un error, pero insiste en que “la fiscal especializada no tiene un caso simple ni pequeño, no dejó de hacer por negligencia. Ha dado grandes resultados y omitió compulsar copias por esos hechos porque la información no está a la vista, no al conseguimos en el retén de unió, eso no se puede hacer. Lo que se hace es embalar e iniciar una cadena de custodia, enviar los dispositivos electrónicos a un laboratorio, hacer una extracción forense, un examen técnico de esa información, y nada de eso se logra en dos, tres días o un mes”.

¿Por qué alias Calarcá sigue libre?

El representante Cadavid insiste en que el escándalo estalló por “la omisión evidente de la fiscal general de la nación ¿Con qué cara sale ahora a decir que ordena investigar el caso cuando tiene en su poder hace más de un año los equipos? Al ser capturado por las autoridades con dinero en efectivo, oro, equipos, en las carreteras del nordeste de Antioquia, la Fiscalía adelantó todas las acciones posibles para que saliera en libertad y al salir detonó una bomba en el lugar en el que aterrizó un helicóptero con 13 miembros de la Fuerza Pública”.

Dos resoluciones, firmadas por los últimos dos fiscales, permiten que el cabecilla se encuentre en libertad y su captura sea ilegal, incluso, si es atrapado en flagrancia; a no ser que cometa un delito de lesa humanidad, que reactiven las órdenes en su contra.

Además, la fiscal insiste en que sigue participando de los diálogos de paz con el Gobierno. La semana pasada habría llegado a nuevos compromisos del frente 36, al cierre del séptimo ciclo de conversaciones.

Pero eso no es todo. Las demoras, en la investigación de acuerdo con Camargo se deben a que “una cosa es el tiempo y el estándar de la investigación periodística y otra es el tiempo y el estándar de la investigación judicial. Nosotros tenemos que identificar si el que aparece en los chats, en efecto, es alias Calarcá, porque no lo tenemos claro, y lo segundo que tenemos que saber es si es verdad lo que dice en los chats, todo lo cual requiere actividades de investigación y esas actividades de investigación no se hacen de la noche a la mañana”.