Exclusivo | Captura de alias Marcos, hombre cercano a 'Calarcá', se habría caído por filtraciones de información del Ejército

Noticias RCN conoció en exclusiva la historia detrás de la fuga de alias Marcos, hombre de confianza de alias Calarcá, jefe del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc y uno de los nombres más sonados recientemente por el escándalo de las presuntas infiltraciones en organismos de inteligencia nacional.

Fuentes nos confirmaron que la información filtrada por parte de oficiales de inteligencia y del Ejército habría sido determinante para el escape de 'Marcos'.

Se trata de hechos ocurridos en octubre pasado, cuando el Ejército planeaba una de las operaciones más importantes contra la facción de alias Calarcá, específicamente contra el frente Joaquín González, con injerencia en Tolima.

El plan para capturar a alias Marcos o 'Mocho', uno de los hombres más cercanos a 'Calarcá' y por quien se ofrece una recompensa de hasta $200 millones, debía efectuarse los últimos días de octubre.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación aseguran que el operativo se pospuso para el 1 de noviembre a altas horas de la noche, supuestamente para prevenir una emboscada.

Así fue como alias Marcos habría logrado escapar de las autoridades

Un informe de Policía Judicial confirmó que información de alta credibilidad sostenía que en una finca ubicada en la vereda Tuamo, en Tolima, estaba escondido alias Marcos.

Al llegar al lugar, unidades del Gaula solo encontraron a Víctor Manuel Guillén y Andrés Camilo Londoño, dos disidentes al servicio de 'Marcos' y con armamento en su poder.

Las coordenadas de la finca en la que se ocultaban fueron entregadas por disidentes que estarían buscando colaborar con la justicia.

Chats conocidos por Noticias RCN muestran que la captura de 'Marcos' se habría caído por filtraciones del Ejército con el frente disidente.

Específicamente conocimos una conversación entre un miembro de inteligencia del Ejército y la esposa de un guerrillero identificado como 'Juan Carlos'.

Según la fuente, esta no sería la primera vez que filtraciones frustran la captura de 'Marcos'. Al parecer, en septiembre ya se había pasado información delicada a 'Calarcá', 'Marcos' y 'Donald' sobre la fuente que buscaba apoyar los operativos oficiales.

Debido a esto, esta persona hoy estaría en riesgo de ser asesinada.

Cuatro fuentes diferentes corroboraron a Noticias RCN la posible filtración de información del Ejército a las disidencias, sin embargo, la Fiscalía asegura no tener conocimiento de estos hechos.

¿Quiénes son los capturados ese día?

Víctor Manuel Guillén y Andrés Camilo Londoño, ambos capturados en el operativo en el que debía caer 'Marcos', fueron señalados en ese momento de estar involucrados en el supuesto plan para atentar contra la gobernadora del Tolima.

De acuerdo con información oficial, estos disidentes serían responsables de extorsiones a ganaderos y cafeteros en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró tras la captura que estos hombres estarían relacionados con el supuesto plan para atentar contra la gobernadora. Sin embargo, Noticias RCN conoció que en ese momento la Fiscalía no tenía pruebas para vincularlos con el hecho.

Debido a esto, fueron imputados por concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico de armas. No obstante, un juez consideró que no era necesario enviarlos a la cárcel, por lo que quedaron en libertad, aunque vinculados a la investigación.