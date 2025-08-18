Explosiva respuesta de EE. UU. a Diosdado Cabello tras acusaciones de conspiración contra Petro y Venezuela

En las últimas horas, el segundo del régimen venezolano, Diosdado Cabello, se refirió a los delicados señalamientos contra el encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara.

De acuerdo con las declaraciones de Cabello, McNamara estaría conspirando contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro y Venezuela.

Tras estas afirmaciones, Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., envió un contundente mensaje a través de su cuenta de X.

Contundente respuesta de EE. UU. a Diosdado Cabello

En un extenso mensaje, Christopher Landau, le recordó cómo fue la destrucción de un país entero que ha dejado en evidencia el poder de la tiranía en Venezuela:

Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país.

Respecto a los comicios presidenciales del 28 de julio en el que no hubo entrega de actas, dijo: “las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo”.

Son Ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón Usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientas yo ando tranquilo: la historia demuestra como terminan los tiranos.

Diosdado Cabello llamó conspirador a John McNamara

La explosiva respuesta del subsecretario de Estado de EE. UU. fue provocada por las declaraciones de Diosdado Cabello, en las que denunció que John McNamara, está “conspirando contra Petro y contra Venezuela”.

En su mensaje Landau resumió en un cúmulo de palabras la desgracia en la que ha estado siumida Venezuela desde hace más de dos décadas.

Al mimso tiempo, dejó abierta la puerta a lo que vendría para el país que ha sufrido la tiranía del poder.