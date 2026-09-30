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Videos muestran el terror que vivieron pasajeros del vuelo Dubái-Tel Aviv

Así vivieron los pasajeros el terror en el vuelo Dubái-Tel Aviv: videos.

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Foto: captura pantalla New York Post

Nicolás Salgado

septiembre 30 de 2026
09:49 a. m.
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Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. El avión descendió bruscamente y terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita. Videos muestran el caos que enfrentaron los pasajeros.

El vuelo FZ1073 de Flydubai se convirtió en escenario de una emergencia este miércoles 30 de septiembre, cuando viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. La aeronave realizó un descenso abrupto mientras sobrevolaba la región y posteriormente fue desviada hacia Tabuk, en Arabia Saudita, donde consiguió aterrizar de manera segura.

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De acuerdo con datos de seguimiento citados por medios internacionales, el avión pasó de unos 33.000 pies a cerca de 17.000 en aproximadamente un minuto.

La situación provocó momentos de angustia entre quienes viajaban a bordo. Videos difundidos posteriormente muestran a pasajeros dentro del avión y el ambiente de tensión que se vivió durante la emergencia.

¿Qué pasó dentro del avión durante el vuelo?

La emergencia estuvo relacionada con un incidente en la cabina de mando que involucró a los dos pilotos. Las autoridades israelíes investigan lo ocurrido y, en las primeras horas, incluso hubo preocupación por un posible secuestro de la aeronave.

Medios israelíes y testimonios de pasajeros señalaron que hubo una confrontación física entre los pilotos. Algunos pasajeros aseguraron haber escuchado gritos provenientes de la parte delantera del avión antes de que la aeronave realizara el descenso.

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También circularon videos grabados después del incidente en los que se observan pasajeros cerca de la cabina y a los dos pilotos en el suelo.

La versión sobre un supuesto intento deliberado de estrellar el avión fue planteada públicamente por autoridades israelíes, pero la investigación continúa para establecer exactamente qué ocurrió.

¿Dónde aterrizó el avión y qué pasó con los pasajeros?

El Boeing 737 que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv fue desviado al aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

Flydubai confirmó que el vuelo FZ1073 aterrizó de manera segura y aseguró que todos los pasajeros estaban a salvo y habían sido contabilizados. La compañía señaló que trabaja con las autoridades para esclarecer el incidente.

Después del aterrizaje también aparecieron videos en los que se observa a pasajeros aplaudiendo y celebrando haber llegado a tierra.

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El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar qué ocurrió dentro de la cabina y por qué el avión realizó el brusco descenso antes de ser desviado hacia Arabia Saudita.

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